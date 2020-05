Cna Imperia e Studio Aschei: #AndareOltre, pronti a ripartire in sicurezza con il settore Benessere oggi alle 18

AndareOltre e Fase 2: il progetto partito sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, che ha toccato e continua a toccare tutti gli ambiti del mondo produttivo e ad analizzare il punto di vista del mondo imprenditoriale, è entrato nel vivo della ripresa, una ripartenza deve essere rapida e ben regolamentata.

CNA Imperia e Luca Aschei, sociologo della comunicazione e formatore, hanno pensato e strutturato questo progetto di incontri rigorosamente online e realizzati sulla piattaforma Zoom, chiamato #AndareOltre proprio per dare sin da subito una visione di che cosa sarebbe accaduto nel DOPO. “È con orgoglio che possiamo affermare che CNA Imperia, con il prezioso supporto dello Studio Aschei, è stata la prima Associazione di categoria a pensare ad un progetto così articolato,”, dichiara Luciano Vazzano,” che affrontasse a tutto tondo, con una serie di incontri informativi rigorosamente on line, una situazione così nuova, mai affrontata, cercando di analizzare e comprendere insieme ad esperti di tutti i settori come procedere durante l'emergenza e dopo, proponendo spunti di riflessione e strumenti per affrontarla.” Dovuto ed opportuno, dunque, l’incontro, sempre online, che si è tenuto nei giorni scorsi con una nutrita schiera di eccellenti relatori per parlare di Fase 2, di evoluzione dell’emergenza sanitaria, del Sistema sanitario regionale, del Decreto ministeriale sul monitoraggio della circolazione del virus e per anticipare gli elementi principali dei Protocolli nazionali per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

“La pandemia è una situazione ovviamente straordinaria e come tale deve essere affrontata.”, dichiara l’Assessore alla Sanità Regione Liguria, Sonia Viale. “Il dibattito scientifico è ancora vivo e non c’è una univocità di opinioni: dobbiamo attrezzarci per la prevenzione e per adottare tutte le misure non solo di contenimento, ma soprattutto atte ad evitare un nuovo ritorno dell’epidemia.” E continua, “Dovremo convivere per molto tempo con questo virus, ma dobbiamo tornare a lavorare: questo è il significato della Fase 2.” E ritorna sull’accesa tematica della responsabilità degli imprenditori nel caso un dipendente contragga il Coronavirus o si contagi un cliente, “Dobbiamo tutti rispettare le disposizioni, ma le linee guida devono essere chiare. Il problema della responsabilità per l’imprenditore in caso di contagio è un problema reale ed occorre che il Parlamento individui un diverso quadro giuridico, perché non si può rispondere di un rischio generico di salute del quale non si può controllare la fonte e per il quale ad oggi non esiste cura: non possiamo chiedere così tanto ai nostri operatori.”

Un tema ribattuto dal Segretario Regionale CNA Liguria, Angelo Matellini, che ha puntualizzato sull’opportunità delle imprese di poter lavorare nel rispetto delle regole, senza temere un’attribuzione di responsabilità non dovuta. “Il come lavorare diventa oggi l’elemento più importante: tante norme e disposizioni che non permettono una coniugazione efficace in così poco tempo. Con queste regole”, dichiara, “non è possibile mantenere un numero accettabile di imprese che lavorano”.

Ed incalza Paolo Ardenti, Consigliere Regionale e Commissario Commissione Regionale Salute, parlando dell’importanza del fattore tempo e dell’esigenza per gli imprenditori di programmare la propria attività lavorativa su una prospettiva di medio lungo periodo di almeno un anno. “In questo momento, è determinante il valore dell’aggregazione e del potersi avvalere delle fonti e delle risorse di una associazione di categoria. Non solo: la politica non deve guardare solo al mondo imprenditoriale della grande industria, ma soprattutto tenere conto dei problemi e degli schemi di lavoro delle piccole realtà, che costituiscono il tessuto economico del nostro Paese. Occorre verso di loro una maggiore sensibilità ed attenzione”.

Ultima testimonianza quella di Olmo Romeo, Referente territoriale CNA Turismo e Commercio, che ha voluto presentare, in una efficace sintesi, il suo punto di vista come imprenditore “Serve una programmazione attenta nella gestione delle nostre attività ed una attenta e puntuale valutazione dei costi accessori che questo Fase 2 porta con se’: in questo l’associazione ci può supportare, anche ponendosi come filtro tra la parte istituzionale che legifera e l’impresa che poi deve applicare le disposizioni.” E conclude, “Il rischio sanzionatorio è molto alto ed occorre una presa di coscienza molto forte del mondo politico nei confronti delle ripercussioni di questa situazione e sui gravi effetti che nei prossimi mesi produrrà”.

E #AndareOltre continua questa sera, sempre online sempre su ZOOM, alle 18 con un incontro rivolto al settore Benessere dal titolo: PRONTI A RIPARTIRE IN SICUREZZA - Le linee guida per la gestione protetta del tuo centro o salone. L’incontro, preceduto dal saluto introduttivo di Livio Bracco, Responsabile Sede Territoriale INAIL di Imperia, vedrà l’intervento tecnico di Lorenzo Rossetto, Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza CNA Imperia.

Temi da affrontare, anche alla luce delle nuovissime Linee guida individuate dall’INAIL e dall’Istituto superiore di sanità per il contenimento del rischio di contagio nel settore della cura della persona, quelli della sanificazione, igienizzazione e disinfezione, del controllo degli accessi, del mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza, dell’importanza dei dispositivi protezione individuale (dpi), della sorveglianza sanitaria e della opportuna formazione ai collaboratori ed informazione a clienti e fornitori.

Eventuali quesiti specifici da parte di imprese interessate a partecipare all’incontro on line possono essere anticipati all’indirizzo segreteria@im.cna.it; lo stesso recapito può essere utilizzato anche per richiedere il link di partecipazione all’incontro.