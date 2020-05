Per garantire un controllo accessi veloce e sicuro, la Serini Consulting propone un lettore termografico in grado di controllare la temperatura corporea e la presenza della mascherina

In questo periodo di Fase 2 molte aziende, punti vendita, filiali bancarie, strutture sanitarie e altre attività, dovranno garantire per tutti il controllo della temperatura all’ingresso, consentito solamente a chi indossa la mascherina. Una limitazione che resterà in vigore per molto tempo, per assicurare un adeguato livello di sicurezza al proprio personale e ai clienti. Con l'aiuto di uno speciale lettore termografico la Serini Consulting di Imperia garantisce ovunque un accesso veloce e sicuro.

Questo strumento consente la misurazione della temperatura corporea ad alte prestazioni ed affidabilità ed è basato sulla tecnologia di imaging termico e su algoritmi di deep learning. Il dispositivo ha una velocità di riconoscimento di elevata precisione e consente una rapida acquisizione delle informazioni del volto e anche la verifica della presenza della mascherina che non inficia la lettura della temperatura corporea. Può essere installato, grazie ai diversi supporti da tavolo, parete o da pavimento, presso normali ingressi, banconi o sale d’attesa, ma anche su varchi automatici.

Se desiderate avere ulteriori informazioni sui campi d'applicazione e sull'efficacia di questo dispositivo potete contattare la Serini Consulting- Aesse Impianti al 338 641 9397