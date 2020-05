Rapallo: storie d'amore, merletti e pirati

Prosegue con successo e interesse dei nostri lettori, la rubrica “Tra Storia e Ricordi” dove ogni giorno, viene pubblicato un video, concesso in esclusiva per Sanremonews, da Roberto Pecchinino, tratto dal suo grande archivio storico realizzato in cinquant'anni di riprese.

Per Pecchinino, i suoi video sono come dei libri, dove in pochi minuti raccontano una storia o documentano fatti ormai dimenticati. Oggi sarà di scena Rapallo, la sua città, che lo ha visto non solo nascere, ma che lo ha introdotto nel mondo giornalistico e della Televisione con TeleRapallo. Il servizio di oggi “Storie d'amore, merletti e pirati”, ci svelerà quando e perchè a Rapallo sono nati i merletti, il famoso attacco del pirata Dragut, (4 luglio del 1549), si parlerà anche dell'eroe Bartolomeo Maggiocco, che a colpi d'ascia, salvò la sua amata dal rapimento dei pirati. Il video è visibile anche a questo link https://vimeo.com/417553976 Le riprese di Pecchinino, ci porteranno anche a scoprire le antiche prigioni del Castello di Rapallo. Per la prima volta in video anche l'indimenticabile amico e caporedattore del Secolo XIX, Enrico Alderotti con la giornalista Silvana Zanovello. I racconti sono tratti da un articolo “Rapallo nella storia” di Pierluigi Benatti.