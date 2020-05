emergenzaimprese: le richieste al Governo dell'associazione 'Partite Iva Liguria'

“Fase 2 con incognita ripartenza. Troppi i dubbi e le incertezze”. Ad intervenire sull’argomento è l’associazione ‘Partite Iva Liguria’ che spiega il disagio che stanno attraversando tutti i possessori e partite Iva a non solo.



"Le Partite Iva italiane e i dipendenti delle loro aziende vagano nel labirinto del Minotauro temendo per il loro avvenire e sono in attesa di un segnale concreto da parte del Governo.

Oltre un milione e mezzo di aderenti, espressione dei maggiori gruppi e movimenti delle categorie economiche che si sono unite tra loro in una forte massa critica, proclamano il loro Manifesto.

In Liguria hanno aderito il Movimento Imprese Italiane, le Partite Iva Liguria- Insieme per Cambiare, Alziamo i Toni e il Mosa.



Quattro punti basilari:

18 mesi esentasse

Lotta alla burocrazia

Contributi a Fondo Perduto

Istituzione di un tavolo unitario di confronto.



Se non riceveranno entro e non oltre il 30 maggio prossimo una risposta definitiva da parte del Premier Giuseppe Conte, le Partite Iva annunciano fin d’ora una serrata ad oltranza.



La palla passa al Governo e i tempi sono maturi ma risicati. Il futuro dell’asse portante dell’economia nazionale dipende da queste decisioni e non ci sono spazi per le incertezze. La fiducia finora data alla classe politica da tutte queste famiglie deve essere ripagata”.