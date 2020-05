Coronavirus: Regione Liguria sulle aperture del 18 maggio, Toti "Entro giovedì l'elenco delle attività. Stiamo lavorando sulle regole"

“Entro giovedì manderemo a Roma l’elenco delle attività che vogliamo aprire da lunedì 18: la nostra indicazione è di un’apertura massiccia, lavorando sulle regole".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Liguria e sull'approssimarsi del 18 maggio, data delle nuove aperture. "Credo si debba lavorare per la sicurezza ma anche per comprendere le esigenze del mondo del lavoro e dell’impresa” - ha aggiunto il presidente.



Circa le preoccupazioni espresse da alcuni sindaci in merito alla regolamentazione delle spiagge libere, l’assessore al Demanio Marco Scajola ha affermato: “Il Governo deve stanziare risorse straordinarie per i Comuni per la gestione delle spiagge libere. Lo abbiamo chiesto in un documento votato all’unanimità in Conferenza delle Regioni il 23 aprile scorso ma non abbiamo ancora avuto alcuna risposta. Evidentemente il nostro messaggio non è arrivato in modo forte a destinazione e quindi è indispensabile ribadirlo”.