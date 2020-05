Taggia: i ringraziamenti di un nostro lettore al sindaco Conio per l'installazione del cartello con il nome di una via

Il nostro lettore Ranieri Votano ci scrive per un ringraziamento pubblico al sindaco di Taggia, Mario Conio.

Da diversi mesi avevo segnalato un problema riguardo la mancanza di un cartello della via dove abita mamma e dove anche io lavoro da casa. La problematica più grande era che i miei colleghi e tutti i corrieri che dovevano consegnare lettere o pacchi, non ci trovavano e quindi tutte le volte che mi trovavo solo, avendo una disabilità visiva, avevo delle difficoltà a raggiungere il corriere.

Nonostante questo periodo difficile per il Coronavirus, oggi è stato installato il cartello con il nome della via, così sono più tranquillo e mi agevola perché almeno ai corrieri si dà indicazione precisa di dove devono consegnare pacchi o lettere.

Grazie Mario Conio e grazie alla sua amministrazione. Mi avete fatto un regalo e sopratutto mi avete dato un grande aiuto agevolandomi a non raggiungere la 'superstrada' nel caso dell’arrivo di un corriere.

Il sindaco a preso di cuore dall’inizio la mia situazione perché ha capito che per me non era facile come situazione e lo ringrazio perché e sempre stato disponibile e oggi veramente mi sono trovato questa bella sorpresa. Sopratutto perché ha risolto un problema grande grande. Vi sono grato di cuore. Grazie, grazie, grazie.