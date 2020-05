Sanremo: terzo guasto in 15 giorni e strada Collette Beulle di nuovo senz'acqua, la protesta dei residenti

I residenti di strada Collette Beulle, in Valle Armea a Sanremo, tornano a scriverci poiché rimasti senza’acqua:

“A distanza di neanche una settimana non reggiamo la frustrazione e il malessere causato da questa cosa, per la quale non siamo stati avvisati. Quindi ne deduciamo che il guasto sia sempre lo stesso ovvero quello di una settimana fa ed a quello di 15 giorni fa, ovvero una pompa malfunzionante. Siamo stanchi di pagare per un disservizio simile e ci aspettiamo che Amaie ripari il guasto entro la giornata e non dopo un giorno e mezzo come è successo 15 giorni fa”.