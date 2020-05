Sanremo: cassonetti maleodoranti e strade sporche, gli abitanti di zona Cantalupo "Situazione di degrado inaccettabile e nessuna risposta"

A Sanremo, disagi per alcune famiglie di Poggio che abitano in zona Cantalupo, via Grossi Bianchi. Gli abitanti ci segnalano questo problema con la raccolta della spazzatura e la pulizia della strada.



"A Poggio, in via grossi Bianchi ci sono i cassonetti della spazzatura in condizioni disastrose, la strada è piena di spazzatura, perché la gente continua a buttare roba anche fuori dai bidoni. Come se non bastasse ci sono numerosi topi e gabbiani, intorno all'area dei cassonetti che peraltro emanano un forte odore fastidioso. Abbiamo chiamato più volte sia il Comune che Amaie, chiedendo se fosse possibile far pulire visto che ci sono diverse case vicino, oltre al necessario intervento di uno spazzino che passi con scopa e paletta. Una risposta l'abbiamo avuta: per quanto riguarda la pulizia dei bidoni, non hanno neanche accennato a risposta, invece per lo spazzino c'è stato detto che c’è e dovrebbe passare tutte le mattine. Peccato che qua non si veda nessuno da giorni e continui ad esserci una situazione di degrado inaccettabile per tutti noi che qui ci viviamo".