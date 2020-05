Portofino 1979: viaggio nella storia nascosta di una delle mete liguri più conosciute

Oggi il video proposto dalla rubrica “Tra Storia e Ricordi” è stato realizzato nel 1979 a Portofino, più precisamente sul Monte di Portofino, dove nonostante il progresso, tra gli anni 70/80, vi erano ancora alcuni abitanti che non avevano ne luce elettrica e ne acqua corrente a casa. Un' inchiesta molto bella che metteva in risalto le incongruenze del ricchissimo paese di Portofino, tra yacht e miliardari e il monte che proteggeva Portofino, dove nemmeno un cane poteva essere lasciato libero. Un residente era stato multato dalla guardia forestale, perchè aveva immesso nel territorio, un tipo di fauna estranea al territorio. Servizio unico e straordinario, trasmesso una volta solo nel 79 da TVS nella rubrica "LIGURIA 7", e che testimonia un momento della nostra storia. Inchiesta realizzata con la giornalista Silvana Zanovello e Sandro Sansoè, e da Roberto Pecchinino che ha rischiato la multa per aver trasportato a piedi (anche con molta fatica) nel territorio, una insolita attrezzatura (una telecamera e un videoregistratore), che non si adattava alla flora e fauna del monte di Portofino. Da vedere l'intervista ad una anziana donna di 101 anni, che non sentiva affatto il peso degli anni e della mancanza di luce, acqua e...televisione.





