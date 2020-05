Coronavirus, consumano bevande davanti a un bar, multa di 285 euro per tre imperiesi

Serie di sanzioni lo scorso fine settimana da parte della polizia municipale di Imperia, che ha denunciato un cittadino francese trovato in città nonostate, a causa del suo arrivo da un paese straniero, avrebbe dovuto sottoporsi alla quarantena.



Gli uomini della polizia locale di Imperia hanno sanzionato per 285 euro – se pagati entro i primi tre giorni - anche tre clienti di un bar a Porto Maurizio che consumavano bevande davanti al locale, andando contro il dpcm che ha dato il via libera al take away, ma non al consumo sul posto. I tre, secondo la polizia municipale, avrebbero creato un assembramento



Con l'avvio della fase due, i controlli della polizia municipale continuano. Gli agenti si concentrano ora sui luoghi in cui si potrebbe creare assembramento come parchi, moli e davanti ai locali pubblici.