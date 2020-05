Cerchi casa a Milano? La prima cosa è capire dove comprare casa!

La prima cosa da capire se intendi comprare una casa a Milano è il quartiere dove questa dev’essere ubicata. Se infatti per trovare casa in una normale piccola cittadina tutto sommato che si tratti a Nord a Sud o a Est o Ovest poco cambia, spostarti da un quartiere all’altro di Milano fa la differenza, eccome. Milano, in fondo, è un insieme di piccole cittadine, i quartieri, uniti fra loro da un groviglio di strade.

Il quartiere in cui si vive, in questa città, è specchio un po’ dei propri interessi, della fascia d’età, del tipo di nucleo familiare. Ogni zona ha delle caratteristiche sue sia come contesto che come servizi e gente. Trovare la casa dei propri sogni, acquistarla perché rispondeva ai requisiti cercati per poi trovarsi in un contesto del tutto sbagliato e differente dalle proprie esigenze è davvero brutto ed un problema che si può risolvere solo cambiare casa, cosa che si cerca di solito di fare meno volte possibili.

Come si fa però a cercare casa a partire da quartiere? È vero che online si possono reperire molte informazioni, ma riuscire a captare quali sono attendibili e quali invece di parte non è facile. Trattandosi di un tema così importante e di una spesa così ingente, è proprio il caso però di poter contare su informazioni precise. Reperire informazioni precise, complete e di qualità è molto meno difficile oggi di quello che credi, grazie a Bee The City.

Cos’è Bee The City?

Bee The City è un portale per la ricerca della casa che non solo presenta i vari annunci di immobili come i tradizionali portali del settore, ma che consente di fare una ricerca sulla base di criteri del tutto singolari, ma davvero utili al proprio scopo. Con questo sito si può, ad esempio cercare un appartamento a Milano a partire da una specifica fermata della metro oppure da un punto d’interesse o da qualunque altro parametro pratico, logistico e geografico che potrebbe essere importante.

Il sito funziona in maniera molto semplice ed intuitiva. È possibile selezionare gli annunci di case in homepage a partire dal quartiere, dai punti d’interesse, dai trasporti vicini oppure ricercare informazioni su tutte queste cose con la garanzia di avere descrizioni approfondite e complete pensate proprio per rispondere alle domande di chi in questi luoghi sta pensando di andare a viverci. È anche possibile addirittura ricercare la singola via per avere tutte le informazioni sul contesto nel quale è inserita.

Gli elementi che possono distinguere una zona dall’altra

Nel cercare di capire in quale quartiere o zona andare a vivere è necessario tenere in considerazione i seguenti elementi: