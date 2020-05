Vallecrosia apre la 'Fase 2' con lavori per circa un milione e 300 mila euro, c’è anche la rotonda di fronte alle scuole

Archiviato il lockdown, Vallecrosia guarda alla Fase2 e sceglie di ripartire puntando su interventi pubblici per un valore che si aggira intorno al milione e 300 mila euro. Dopo la pubblicazione del bando di gara per tre spiagge libere attrezzate, l’amministrazione punta sui cantieri, come traspare anche dalle dichiarazioni del sindaco Armando Biasi alla nostra redazione: “Lavoriamo in sicurezza per ripartire, diamo ossigeno alle aziende e un messaggio positivo per i cittadini dopo che sono rimasti chiusi in casa per così tanto tempo”.

Già da domani riprenderanno i lavori per la passeggiata mare, mentre in Comune si stanno programmando gli interventi per la realizzazione della tanto attesa rotonda di fronte alle scuole, al posto del semaforo. Sempre in programmazione anche i lavori per i marciapiedi della città alta. E poi: sistemazione del parcheggio in via Don Bosco, lavori in zona Garibbe e livellamento delle spiagge “in attesa di conoscere le linee guida della Regione”, commenta Biasi.

Interventi tanto attesi in città e che, in un momento a dir poco difficile, rappresenteranno un simbolo di rinascita e ripartenza, in attesa di un’estate che presenta ancora molti punti interrogativi.