Sanremo: nuovi attraversamenti pedonali rialzati, una nostra lettrice li chiede anche in via Dante Alighieri

Una nostra lettrice, Daniela, ci ha scritto in relazione ai nuovi passaggi pedonali rialzati a Sanremo:

“Come sempre grazie per tenerci informati circa gli accadimenti della città. Leggo con piacere che finalmente verranno rialzati gli attraversamenti pedonali di via Volta e via Zefiro Massa. Se possibile, vorrei ricordare all’amministrazione comunale l’inderogabilità di tali opere anche nel primo tratto di via Dante Alighieri all’incrocio con via Borea, dove il traffico legato all’uscita dell’Aurelia bis e all’ospedale è sostenuto. Ma ci sono pedoni, anche anziani, che abitano nei palazzi limitrofi, ed è una zona ad alta densità di popolazione. Il rischio è stato segnalato spesso ai vigili urbani, che sono anche dovuti intervenire per investimenti ai pedoni”.