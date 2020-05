Ormeasco di Pornassio, l'arte della Viticoltura nell'Alta Valle Arroscia

Nel documentario di ROberto Pecchinino di oggi vedremo come si coltiva, si vendemmia e si estrae il famoso "Sciac-trà" tradotto in italiano "Sciacca e Tira". Parlano i viticoltori, Gianpaolo Ramò, Agostino e Raffaele Guglierame, Angelo Castella (produttore Ormeasco) Eligio Bertone (Agronomo), Giuliano Ferrari (Direttore accademia Coldinava), Luigi Carli (Sindaco di Pornassio), dott. Donato Lanati (Enologia e Agraria), Tommaso Lupi nella veste del vecchio vignaiolo, e Silverio Pisu come narratore dei versi di Mario Soldati, accompagnato alla chitarra da Mariapina Roberti.

L’Ormeasco Sciac-trà è ottenuto da uve Dolcetto, localmente detto Ormeasco. Il Dolcetto è di origine ligure o piemontese? I Piemontesi non hanno dubbi sul fatto che sia un vitigno delle Langhe, mentre i Liguri sostengono che sia stato portato dai Saraceni nella zona di Ormeo, al confine con il Piemonte, da cui il vitigno prende il nome.

L’Ormeasco di Pornassio Sciac-trà deve essere ottenuto da uve Ormeasco (o Dolcetto) in percentuale non inferiore al 95%, eventualmente completate dalle uve di vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e autorizzati nella provincia di Imperia. Oltre al Rosato il disciplinare per questa DOC contempla le versioni Rosso, Rosso Superiore, Passito e Passito Liquoroso.