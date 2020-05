Imperia: per la festa della mamma, la ditta Strescino dona generi alimentari a 20 famiglie bisognose

Grande gesto di solidarietà della ditta Strescino di Imperia. Oggi, in occasione della festa della mamma, l’azienda ha donato insieme alla Caritas diverse buste contenenti generi alimentari da destinare a 20 famiglie bisognose. La Strescino, azienda storica imperiese attiva dal 1921 nella vendita di contenitori in vetro per alimenti, già nelle settimane scorse si era distinta con un altro gesto di solidarietà ossia quando aveva donato 35 borse della spesa al comune di Imperia e 14 all'amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare. Beni destinati anche alla Croce Rossa e alla Croce Bianca. Anche in quell’occasione i generi alimentari erano destinati a chi è in difficoltà in questo momento emergenziale dovuto all'epidemia da coronavirus.