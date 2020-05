‘Rinascimento dall'Entroterra’, un progetto del Circolo PD Valle Impero per il dopo coranavirus

Dopo due mesi di lavoro un gruppo di esperti del Circolo PD Valle Impero pubblica un progetto-laboratorio per il dopocoronavirus e la conseguente crisi economica.



Spiegano Laura Marvaldi e Giovanni Gandolfo: “Il Progetto, ‘Rinascimento dall'Entroterra’, ipotizza un cambio di prospettiva: lo sviluppo e i nuovi insediamenti abitativi nelle aree interne; le risposte fanno ampio utilizzo di soluzioni da Intelligenza artificiale innervate nei canoni antichi della nostra terra e della nostra cultura: Agricoltura di qualità, Industria agroalimentare di qualità, Turismo con un evento per 12 mesi, Ospitalità diffusa, Recupero reti per Acqua irrigua e piccoli impianti di energia rinnovabile, Servizi sul territorio e con la Comunità e tanto altro. Il progetto rispetta i canoni europei della trasferibilità delle buone pratiche”.



