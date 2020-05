Ospedaletti: Area 24. la replica del consigliere Maurizio Taggiasco all'amminitrazione comunale

"La priorità è la riapertura delle scuole e il riutilizzo del campo sportivo mentre fare un mutuo per comprare Area 24, che è un'opera del tutto pubblica finanziata con soldi pubblici, è inopportuno specialmente in questi momenti dove le risorse finanziarie dovrebbero servire per aiutare tutti i cittadini di Ospedaletti". Così interviene il consigliere comunale Maurizio Taggiasco di 'Ospedaletti per tutti' rispondendo all'Amministrazione Cimiotti.