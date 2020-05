Sanremo: tra pochi giorni arriverà il 'liberi tutti' dalla Regione, ma le immagini confermano che troppi non rispettano le norme (Foto)

Le immagini sono quelle di ieri, anche perché oggi il maltempo in arrivo ha sconsigliato chi avesse intenzione di fa un giro in centro, una passeggiata sul lungomare o una ‘capatina’ in spiaggia.

Purtroppo, però, non sono immagini incoraggianti sul rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19. In attesa del ‘liberi tutti’ dalla Regione, che dovrebbe arrivare da domani ed il 18 maggio, le foto che pubblichiamo e che riguardano Sanremo, ci consegnano molti, forse troppi (per fortuna non tutti) che non rispettano le norme.

Girano tantissime persone senza mascherina e senza rispettare le distanze di sicurezza. Molti ragazzi (a meno che non siano tutti fratelli e sorelle), che girano per la città senza mascherine, tra abbracci ed effusioni.

Il trend dei contagiati è in netto calo e ci auguriamo che prosegua in questo modo, ma non dimentichiamo che si tratta di un dato che è effetto del ‘lock down’, di fatto ancora attivo almeno fino al 18 maggio. Ancora una volta raccomandiamo la massima attenzione a tutti e l’osservanza delle disposizioni, augurandoci che queste immagini non ci facciano tornare indietro di due mesi. Sarebbe la catastrofe.