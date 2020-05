Confermato da Arpal l'arrivo della perturbazione: dalle 21 di stasera alle 16 di domani stato di allerta 'Giallo'

Avevamo anticipato l’arrivo della perturbazione per le prossime ore e l’Arpal ha emanato l’allerta ‘Gialla’ per piogge diffuse e temporali. Nella nostra provincia scatterà alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 16 di domani. In tutte le zone sono interessati dall’allerta i bacini di piccoli e medi.

La fase di maltempo sulla Liguria avrà inizio dalla prima serata di oggi, con l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le prime precipitazioni si avranno sulla nostra provincia e andranno progressivamente estendendosi al centro della regione. Sono attese piogge diffuse, rovesci e, anche temporali, localmente di forte intensità. Dalla notte le precipitazioni raggiungeranno anche la restante parte della Liguria: la perturbazione ‘spazzerà’, dunque, l’intera regione con piogge diffuse in intensificazione, rovesci, temporali e possibili grandinate.

Anche dopo il transito del fronte vero e proprio, l’instabilità al seguito potrà provocare fenomeni temporaleschi. Per le prime graduali schiarite, a cominciare da Ponente, bisognerà attendere il pomeriggio di domani. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali sulla fascia costiera e sui rilievi delle zone interne, fino a forti mentre domani il mare sarà agitato ovunque con possibili mareggiate per onda di libeccio. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: l'arrivo di un fronte atlantico da ovest, determina dalle prime ore della sera, un peggioramento a partire da Ponente. Piogge diffuse e rovesci con cumulate fino a significative e precipitazioni in progressiva intensificazione con alta probabilità di temporali forti o organizzati. Estensione dei fenomeni al resto della regione nella notte successiva. Venti meridionali fino a forti dai quadranti orientali. Mare mosso, in aumento fino a molto mosso a partire da Ponente.

DOMANI: il fronte attraversa tutta la regione seguito da condizioni di instabilità. Piogge diffuse e rovesci, cumulate fino ad elevate e intensità fino a moderate su ABC, puntualmente forti. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio da Ponente. Venti forti meridionali su tutte le zone, con raffiche di burrasca (60-70 km/h). Mare in aumento fino ad agitato su tutti i settori con possibili mareggiate di libeccio, in serata.