Ospedaletti: se arrivassero i finanziamenti scuole e campo di calcio potrebbero riaprire a gennaio 2021

Se tutto dovesse andare per il meglio le scuole di Ospedaletti non potranno riaprire prima di gennaio 2021, così come il campo di calcio attiguo, entrambi sfortunati protagonisti della frana che, il 25 novembre scorso ha reso inagibile parte del plesso scolastico e lo stesso impianto sportivo.

Anche se ovviamente il momento, dettato dall’emergenza Coronavirus, non è dei migliori, L’Amministrazione comunale sta continuando a lavorare per ottenere il finanziamento per terminare i lavori, visto che i primi (per la messa in sicurezza) sono stati già eseguiti. Il Comune ha sollecitato una risposta della Protezione Civile per ottenere i contributi necessari, circa 800mila euro, per i lavori strutturali.

I finanziamenti serviranno per l’ulteriore messa in sicurezza, il nuovo muro di sostegno e l’apertura dell’altra ala del plesso scolastico. A suo tempo, n regime di 'somma urgenza' il Comune ha subito stanziato poco più di 133.000 euro disponibili in cassa, somma che è stata coperta dalla Regione. Se i finanziamenti arrivassero entro fine maggio e, ovviamente con l’allarme Coronavirus rientrato, a gennaio potrebbe essere nuovamente riaperta totalmente la scuola.

Senza dimenticare il campo di calcio che, stop da Covid-19 a parte, è bloccato per le partite ufficiali e che, quindi, lo sarà ancora per molti mesi. Ora si attendono i finanziamenti necessari per scuola e campo mentre la richiesta totale, lo ricordiamo, è di 2,3 milioni per la sistemazione anche delle strade attigue.