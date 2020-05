“Libri e attività per bambini” con Noemi D'Amore: il puzzle della famiglia

La seconda domenica di Maggio è universalmente riconosciuta come Festa della mamma. Io penso, soprattutto negli ultimi decenni, che i ruoli genitoriali si siano piacevolmente mischiati: il canonico “padre di famiglia” si è adeguato alle nuove esigenze familiari, dettate da una presenza sempre maggiore di mamme lavoratrici. Per questo, mi piace pensare che la festa del papà o la festa della mamma, siano in realtà due giorni da dedicare ad entrambi i genitori, che con amore si prendono cura del proprio figlio! E’ così che è nato il laboratorio pensato per oggi, un gioco dedicato alla famiglia, da fare tutti insieme!

Il puzzle della famiglia

MATERIALE

Foto di famiglia

1 cartoncino di dimensioni pari alla foto

1 cartoncino più grande rispetto alla foto

Striscia di velcro adesiva

Righello, forbici, pennarelli

PROCEDIMENTO

Scegliere una bella foto che rappresenti la vostra famiglia; incollarla sul cartoncino e disegnare una griglia sul retro. In base alle dimensioni della foto, si possono variare le linee e quindi il numero di quadrati, ovvero i pezzi del puzzle. Ricalcare sul cartoncino più grande, il bordo della foto e ripetere all’interno la stessa griglia fatta sul retro dell’immagine.

Decorare il bordo della cornice a piacimento: colori, materiale di recupero come tappi, o tessuti vari!

Libero spazio alla fantasia!

A questo punto ritagliate la foto seguendo le linee: otterrete dei quadrati, dietro ai quali dovrete mettere un pezzetto di velcro. La parte adesiva corrispondente, andrà messa sulla griglia del cartoncino piu grande, così che, rimontando il puzzle, i pezzi rimarranno ben fissati sul cartone.

Il vostro puzzle personalizzato è pronto!

ASPETTO PEDAGOGICO

Il puzzle è un ottimo strumento per sviluppare la concentrazione dei piccoli, ma anche dei grandi!La ricerca attenta dei vari pezzi aiuterà i bambini ad allenare la calma e la riflessione: impareranno, infatti, che risolvere i problemi richiede tempo e cura. Attraverso la manipolazione dei pezzi, i bambini potranno scoprire diverse modalità di incastro, migliorando così la manualità.

Tutti questi apprendimenti, che possiamo definire autogestiti, procurano nel bambino il piacere di riuscire a orientarsi nel costruire la propria percezione del mondo, ricevendone alla fine una prova sicura: ho trovato il pezzo giusto, sono riuscito a ricostruire un’immagine, a trasformala da “rotta” ad “aggiustata”, incrementando, così, la sua autostima. E pensate che, tutto questo, avviene attraverso un “semplice” gioco!

Un caro saluto da Tata Noemi per “libri e attività per bambini".