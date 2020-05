Salvata da shock anafilattico, l'apicoltrice di Sanremo ringrazia i suoi soccoritori

L’apicoltrice di Gozo Superiore, frazione di Sanremo, che qualche giorno fa ha subito uno shock anafilattico a causa della puntura di un’ape, ci ha scritto per porgere i suoi ringraziamenti a chi l’ha soccorsa e per parlarci della sua vita a stretto contatto con le api.

“Innanzitutto – dice - ringrazio il personale sanitario che mi ha così prontamente soccorsa e tutto il personale del Pronto Soccorso di Bordighera.

In particolare, ci tengo a ringraziare la dottoressa del 118 Sonia Garnero che mi ha letteralmente ‘riportata indietro’, intervenendo con tempestività e grande competenza. E ringrazio l'infermiere Davide Fiore. Insieme sono stati davvero stupendi. Ma in particolar modo voglio ringraziare mio figlio Stefano, volontario di Sanremo Soccorso. Lui è stato il primo ad intervenire, facendo in modo che io non soffocassi.

So che può sembrare assurdo che io, allergica alle api, faccia proprio l’apicoltrice! Ma non è così. Io amo le api e le allevo con tanta passione. Ciò che mi è successo non è dovuto al mio lavoro, infatti ero lontana dalle arnie. Semplicemente, può accadere. Ma questo non deve far pensare che le api siano una minaccia, perché ricordiamoci che quando punge qualcuno, l’ape perde la vita. Quindi lo fa solo se per qualche motivo si sente minacciata. Ormai sappiamo tutti quanto le api siano importanti per la sopravvivenza della vita sulla terra, soprattutto per la nostra. E sappiamo anche quanti nemici abbiano: dai pesticidi alle vespe velutine, solo per citare i più conosciuti.

Voglio quindi approfittare dell’occasione per invitarvi a tutelare le api in ogni modo possibile, per esempio con il trappolaggio anti-velutina (alla portata di tutti, anche in un piccolo giardino o su un semplice terrazzo), o con la segnalazione in caso di avvistamento di sciami. Le api sono esseri straordinari che bisogna imparare a conoscere, ad apprezzare e a tutelare”.