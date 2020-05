‘Cautela della salute’ nei dominii della Repubblica di Genova dopo il 1579-1580. Il racconto di Pierluigi Casalino

"Una revisione in senso ancor più restrittivo delle misure adottate nel passato a contrasto del contagio pestifero da parte del Magistrato di Sanità della Serenissima Repubblica di Genova avvenne subito dopo la stagione epidemica del 1579-1580. Dopo quegli anni i provvedimenti si orientarono soprattutto al controllo attento nei porti della terra ferma, se pur, in diverso sistema, anche oltremare. I ricorrenti avvisi di peste dalla Germania, dalla Barbaria e dal Levante resero necessari superiori livelli di attenzione sull'intero territorio della Superba. In particolare veniva posto sotto stretta sorveglianza il naviglio proveniente da oltre Marsiglia con le diverse mercanzie. Per ‘cautela della salute’ dovevano essere rigorosamente controllati i natanti provenienti dall'esterno, ma anche quelli in partenza.

Accertato che nei porti delle Riviere tale vigilanza non era sempre osservata, nel 1628 fu decisa l'emanazione di un nuovo testo unico di direttive, senza dover più fare riferimento al precedente compendio legale. In tale testo si prevedevano provvedimenti assai severi fino addirittura all'incendio delle navi sospette. E ciò in vista di una miglior azione della polizia sanitaria. Mercanzie e ‘robe’, ma anche ‘stracci’ di naviganti, venivano spesso avviate ai Lazzareti sparsi in tutti i possedimenti costieri della Dominante per essere disinfettate con aceto ed altri prodotti. Ammende e condanne anche alla prigione non si contavano; inoltre quanti entravano nelle varie zone del Genovesato, specialmente attraverso i passi della Riviera di Ponente, dal Ducato di Savoia o da altri paesi vicini e non si presentavano per essere accompagnati alla quarantena, erano colpiti da pene giudiziarie e pecuniarie non indifferenti.

La lista delle precauzioni era così elevata che nel biennio 1630-1631 si registrarono ripetuti casi di trasferimento ai Lazzareti di merci provenienti da Marsiglia, dove si sapeva che la normale diligenza lasciava a desiderare. Circostanza che si verificava in occasione del moltiplicarsi di avvisi e di allarmi per un epidemia di peste scoppiata in Germania che risparmiò i domini liguri in quel periodo. Finché non si era certi dell'assenza di ragioni di contagio non si autorizzava alcun movimento di persone e di cose in tutto il dominio genovese. Si andava verificando scrupolosamente la provenienza degli ‘stracci’ ammassandoli nelle diverse località della Repubblica, in attesa del rilascio di una patente di lascia passare, come attesta, in proposito, per fare un esempio, un atto del 27 maggio1641 del notaio ‘attuaro’ di Porto Maurizio che si riferisce al controllo di certe ‘strasse bianche’ trasportata via mare dal patrone ‘Bartholomeo Bellando quondam Pellegro’, giunto da Voltri nelle acque portorine.

Nonostante tutti gli accorgimenti adottati, tuttavia, la peste bubbonica ritornò e ‘fece grande mortalità nella Città di Genova e luoghi vicini nell'anno 1656 e durò per spazio di un anno e mezzo’. Lo studioso e religioso ventimigliese Angelo Aprosio investigò sulle possibili origini astrali di quel terribile morbo. Il Ponente, in realtà, venne relativamente interessato e la Capitanata di Ventimiglia ne restò, invece, piuttosto immune come il resto del Ponente fino a Savona. Grazie all'efficiente sistema igienico e sanitario locale, Ventimiglia svolse ancora una volta un ruolo di eccellenza. Si affrontava, del resto, un male davvero impalpabile e mortale e per cercare di fermarlo imperava una cultura medica che attribuiva prevalentemente la pestilenza agli influssi astrali, o all'aria ‘guasta’, ai ‘miasmi’ che l'avvelenavano e che si poteva cercare di circoscrivere mettendo sotto il naso un poco efficace intruglio di erbe selvatiche e odorose.

Per combattere la peste, soprattutto in Liguria, si ricorreva a salassi, ventose, purghe, agro di cedro, conserva di rose e strani unguenti a base di pesce nera, cera, sugna di porco, trementina e olio. Si bruciavano gli indumenti e le masserizie degli infetti e i cadaveri venivano sepolti in fosse comuni o portati al largo su galee per essere gettati in mare. Non era però sempre così. Non si conosceva nulla di virus e batteri, ma sicuramente si imparava a conoscere che il male si diffondeva con il contagio, mentre i medici si accostavano ai malati rivestiti di una sorta di strano abbigliamento che li copriva per intero. E almeno in questo si delineava un atteggiamento razionale nei confronti del morbo stesso. Le processioni furono le consuete pratiche devozionali a cui ricorrere durante le epidemie di peste per esorcizzare un male considerato un castigo. Spesso, però, le autorità sanitarie intervenivano per limitare le processioni quando si trasformavano in manifestazioni di assembramento non controllabili. Tutto questo per evitare che queste ultime diventassero delle occasioni di diffusione del morbo e, pertanto, come ho ricordato altra volta, un rimedio peggiore del male.

Spesso il darsi da fare di trafelati commissari alla sanità si scontrava con parroci che non capivano la necessità del distanziamento tra persone. E l'inconveniente si verificò pure a Ventimiglia nel 1656, circoscritto dal buon senso delle autorità del Capitanato. Risalivano a quei tempi anche disposizioni impartite dal Magistrato di Sanità che vietavano di avvicinarsi al letto di un ferito o con ascesso pericoloso, ove non fosse assistito da un medico iscritto al Collegium januense. In quei giorni, intanto, un tale Sebastiano Sardo, Genovese, venne ad abitare a Sanremo, avendo superato favorevolmente tutti i controlli sulla merce che trasportava. Le cronache del tempo riferiscono, infatti, che egli era di ‘estrazione bassa, che vendeva le chincaglierie col cavagno al collo, e, stante l'essere tempo di peste, inventariata detta sua mercanzia dal Magistrato della Sanità e l'inventario esisteva nell'archivio pubblico trasportato in Genova. La fortuna di quest'uomo fu che guadagnò al Seminario nell'estrazione degli uomini gran somme di denaro, stante che si sognò l'arrivo qui con Galera di 5 Cavalieri quali conosceva e tutti e cinque vennero per lo che cominciò a negoziare casse di limoni che l'utilitarono e lo fecero divenire ricco Negoziante’. Il Sardo riuscì, concludono le cronache, a costruirsi una casa al mare, fondò la Cappella delle anime purganti dai Cappuccini, e la dotò di risorse da parte della comunità di Sanremo, con l'obbligo di messe e, nel giorno dei Morti, di una messa solenne da celebrarsi nella chiesa dei Cappuccini.

La peste, nel frattempo, dopo le terribili stagioni del XVI e XVII secolo, conservate nella memoria collettiva come un incubo, non si presentò più in Liguria, determinando un aumento demografico da Marsiglia a Genova, non escludendo il Piemonte. Il morbo pestifero ricomparve, peraltro, a Marsiglia nel 1720, sterminando metà della sua popolazione (e nuovamente, per l'ultima volta, nel 1855, in Europa). Nel 1720 le navi provenienti da Marsiglia furono sottoposte a severissimi controlli. Nella circostanza la Liguria riuscì, comunque, a limitare i danni. Dalla fine del '500 va detto onestamente che anche il potere politico di Genova a ponente si consolidò progressivamente, venendo meno una certa particolare condizione autonoma della Liguria occidentale con le sue articolate realtà locali, blandite da sempre dai vicini ed interessati potentati provenzali, francesi e sabaudi. Le conseguenze furono positive per una comune gestione della pubblica salute. Come già nel 1597, pure nel 1656 erano tornati ad apparire nelle strade di Genova e di altre città liguri gli ‘scioatori’, becchini segnati da una croce bianca, accompagnati da cavalieri con una croce turchina. Gli ‘sciotatori’ suonavano un campanello per annunciare il loro arrivo. Erano l'immagine della morte e tuttavia nessuno li odiava o li temeva come untori.

Nei territori della Repubblica ligure non ci furono, almeno nel XVI secolo, cacce all'uomo, non torture o roghi. Nessuno di quei deliri collettivi che segnarono dolorosamente la peste lombarda come si legge in Alessandro Manzoni e in Pietro Verri. Molti generosi spiriti liguri si prodigarono per scongiurare il contagio e molti di essi persero la vita nell'intento di salvare vite umane. La calamità pestifera del 1656- 1657 registrò un grandissimo numero di decessi in tutti i territori del dominio ligure e l'ecatombe sarebbe stata più grande senza l'organizzazione sanitaria esistente. La preparazione del Capitanato di Ventimiglia si distinse anche per il soccorso volontario prestato nella città di Genova. Una nave ordinata dal Senato di Ventimiglia e guidata dal capitano Rainero di Bordighera inviò, infatti, aiuti alimentari e personale per l'assistenza al popolo di Genova durante quel tragico frangente.

Pierluigi Casalino".