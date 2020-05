Diano Marina: con 12 sacche di sangue raccolte, successo per iniziativa di Avis Imperia

“Come sempre Avis Imperia chiama e Diano Marina risponde. Abbiamo ricevuto un prezioso bottino di vita 12 sacche di sangue di cui un nuovo donatore ed una idoneità”. Ad informarne è il presidente di Avis Imperia Davide Dido Binaggia, che spiega: “Per la prima volta, visto l'emergenza coronavirus, abbiamo fatto la raccolta su appuntamento per il rispetto del distanziamento sociale rispettando tutti i margini di sicurezza secondo decreto ministeriale. Siamo contenti per il risultato ottenuto. Ringraziamo i nostri preziosi donatori di vita, i nuovi e i nostri donatori che con costanza continuano a donare. Ringrazio tutti i volontari di Avis Imperia, la provinciale Savona, medico, infermiera e l'autoemoteca provinciale Torino. Un ringraziamento particolare al comune di Diano Marina per gli spazi concessi e la disponibilità dimostratasi. Un grazie di cuore a tutti.

Ricordo inoltre che si può anche donare per Avis Imperia sangue, plasma e piastrine presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Imperia dicendo esplicitamente che volete donare per Avis Imperia, e se siete nuovi aspiranti donatori chiamatemi che vi accoglierò al centro trasfusionale. Donare il sangue fa bene due volte a chi lo dona e a chi lo riceve. Con la speranza che presto tutto possa tornare alla normalità”.