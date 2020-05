Autobus affollati a Sanremo nonostante le regole di distanziamento, il presidente del consiglio comunale Il Grande scrive alla RT: “Servono interventi tempestivi”

Nell’intervista rilasciata qualche giorno fa alla nostra redazione il presidente della Riviera Trasporti, Riccardo Giordano, rassicurava sulle problematiche del trasporto locale a seguito delle nuove norme di distanziamento sociale.

Di diverso tenore è, invece, la lettera che nelle ultime ore è stata inviata da Alessandro Il Grande, presidente del consiglio comunale di Sanremo, all’azienda. Stando a quanto si apprende pare che diverse corse cittadine siano particolarmente affollate, come testimoniano anche molte mail inviate alla nostra redazione. Mancano nuove corse e i bus sono affollati.

“Da quanto appreso - recita la lettera firmata da Alessandro Il Grande - risulta che l’eliminazione di molte corse abbia provocato in questi giorni un eccessivo affollamento sui mezzi, non permettendo quindi il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il distanziamento sociale necessari ad evitare il diffondersi del virus Covid 19, come prescritto dalle disposizioni ministeriali, e ciò in particolare su tratti e quartieri a maggiore densità abitativa, quali il Borgo, Baragallo, via Galilei, corso Inglesi, san Giacomo, san Bartolomeo, nonché sulla linea Ventimiglia-Sanremo”.

“Considerata la delicatezza della situazione emergenziale in atto e la necessità di garantire, maggiormente in questa fase, le condizioni di distanziamento sociale propedeutiche ad evitare il rischio di contagio - conclude Il Grande - al fine di non pregiudicare le attività del sistema sanitario e la graduale ripresa di tutte le attività lavorative, si richiedono tempestivi interventi in merito”.

Si attende che ora l’azienda prenda provvedimenti per fare in modo che i passeggeri possano viaggiare in sicurezza su autobus che, con la ripresa delle attività, sono mezzi di importanza cruciale per molti residenti.