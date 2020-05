L'Unitre di Sanremo incontra online il Premio David Donatello 2020 Francesco Piccolo e porta i 'Grandi autori a casa tua'

L'Università delle Tre Età di Sanremo, in attesa che si possa tornare ad incontrarci, é lieta di offrire, in sinergia con i Comuni di Sanremo, Cervo, Imperia, Ospedaletti, Sasso di Bordighera, una serie di interventi culturali e formativi gratuiti, brevi conversazioni online realizzate dalla Presidente Unitre la prof. ssa Francesca Rotta Gentile con personalità di assoluto rilievo del panorama culturale italiano e non solo.



Martedì prossimo alle 17.00 collegandoci sul canale youtube o la pagina Facebook ‘Grandi autori a casa tua’ o direttamente sul sito del l'Unitre di Sanremo (www.unitresanremo.it) si potrà ascoltare l'intervista a Francesco Piccolo, che proprio ieri ha vinto il prestigioso e ambito Premio David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale per il film ‘il Traditore’. Pierfrancesco Favino ha vinto il David per il migliore attore.

Francesco Piccolo ha conquistato il suo secondo David che si aggiunge a molti riconoscimenti importanti sia per il cinema che per la letteratura, é infatti vincitore anche del Premio Strega 2014 per la letteratura e per il cinema di ben quattro Nastri d'argento e David Donatello 2014. Con la sua consueta ironia Francesco Piccolo,ci racconterà dellla sua vita tra cinema e letteratura ma anche delle sue passioni e del grande successo televisivo della ‘Amica geniale’ di Elena Ferrante, sceneggiato proprio da Piccolo. Nel ciclo di maggio ci sarà la possibilità di ascoltare sul sito Unitre anche altre brevi interviste di straordinari personaggi come Corrado Augias, Vincenzo Mollica inviato TG 1 molto legato al Festival di Sanremo e amico per venti anni di Federico Fellini di cui questo anno è anche il Centenario, Piergiorgio Odifreddi matematico internazionale, Andrea Salerno direttore della TV LA 7, Maurizio De Giovanni noto giallista molto affezionato alla città di Sanremo. L'Unitre di Sanremo è lieta di poter offrire questi incontri gratuiti online ai suoi iscritti, a testimonianza della sinergia e collaborazione con cinque Comuni, due associazioni e nove scuole.

L'Università della Terza Età -UNITRE

E’ un’Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato. Denominata Unitre perché si apre a tre età, opera costantemente per abbattere le barriere di incomunicabilità tra le generazioni e per promuovere cultura e socialità. Unitre vuole essere: Accademia di Cultura aperta a tutti coloro che concepiscono la cultura come confronto di opinione e di pensiero, nell’ottica di un aggiornamento permanente. La Sede locale dell’Unitre venne fondata a Sanremo il 12 novembre 1983 e fu una delle prime Università a nascere in Italia.