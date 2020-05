Emergenza Coronavirus: a Sanremo già distribuiti aiuti per 150 mila euro, da lunedì il via alla seconda tranche. Intanto l’Emporio Solidale è sotto assedio

Se la crisi sanitaria da Covid-19 sembra nella sua fase discendente, quella economica non conosce sosta. Tante famiglie hanno bisogno di aiuto, i cittadini in difficoltà sono sempre di più e lo spauracchio della povertà si aggira anche tra coloro che fino a qualche settimana fa mai avrebbe pensato di dover chiedere aiuto.

Proprio ieri il Comune di Sanremo ha terminato la prima distribuzione di bonus arrivando a quota 150 mila euro sulla disponibilità totale di 347 mila grazie al contributo della Protezione Civile. Lunedì inizierà la seconda tranche e l’obiettivo dei Servizi Sociali è allargare la platea dei beneficiari potendo ancora contare su oltre la metà del finanziamento.

“Ho dato indicazione agli uffici di ampliare il numero di utenti - dichiara ai nostri microfoni Costanza Pireri, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo - bisogna fare delle scelte in base anche alla distribuzione di altri contributi o alla situazione del richiedente con la massima attenzione a chi, per esempio, ha una pensione minima e vive in affitto oppure ha molti figli a carico. Al momento le domande sono circa 3 mila e ne abbiamo gestite circa 1.600”.

Intanto l’Emporio Solidale di corso Garibaldi (al Palafiori) lavora senza sosta portando a oltre 100 la media di cittadini che si rivolgono al servizio per poter fare la spesa. “L’Emporio è sotto assedio - commenta Costanza Pireri - grazie a tutti, ai volontari della Caritas, della Croce Rossa e a tutti i privati che si mettono a disposizione. Grazie anche a chi è sempre disponibile con iniziative come il ‘carrello sospeso’ o le donazioni della Confesercenti del Mercato Annonario. Continuate a donare perché i prodotti finiscono, solo ieri i volontari hanno preparato circa 180 sacchetti. Siamo arrivati al punto che gli utenti ante Covid dell’Emporio non vengono perché c’è troppa coda. Vediamo ogni giorno molti cittadini che sono in difficoltà oltre agli stranieri, tutti coloro che non hanno ricevuto il bonus e hanno bisogno di aiuto”.

L’emergenza finanziaria causata dalla pandemia di Covid-19 sta generando cosiddetti nuovi poveri anche in una città come Sanremo, nella quale certe situazioni di allarme sociale non si sono mai viste. E per i Servizi Sociali del Comune il lavoro continua ad aumentare, nella speranza che chi ora sta toccando il fondo possa trovare presto l’ossigeno per riemergere. Nel frattempo ciò che tutti possiamo e dobbiamo fare è donare e dare una mano.