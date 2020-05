Anniversario della fine in Russia della 2a guerra mondiale, Piana: “Uniti dalla storia, nella guerra comune contro l’invasore tedesco, e uniti oggi dalla solidarietà del popolo russo”

Oggi, in occasione del 75esimo anniversario della fine in Russia della Seconda guerra mondiale, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha rinnovato i saluti del Consiglio regionale al console Marat Pavlov: «Il 9 maggio 1945 - dichiara il presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana - la Russia salutava la fine della Seconda Guerra Mondiale, un conflitto che determinò un pesantissimo tributo di sangue, dolore e sofferenze per il popolo e il Consiglio regionale rinnova, in questa occasione, al console russo Marat Pavlov i saluti di tutta la comunità ligure».

Il presidente ricorda, inoltre, che proprio in questi giorni stanno rientrando in patria le 8 brigate sanitarie russe giunte in Italia a fine marzo, nelle fasi più drammatiche dell’epidemia, per fornire un prezioso supporto sanitario e logistico agli operatori italiani. «La storia ci ha unito nella guerra comune contro l’invasore tedesco; oggi - aggiunge Piana - siamo uniti dalla cultura, dall’economia e, ancora più recentemente, dalla solidarietà dimostrata nei nostri confronti dalle autorità russe in questa drammatica emergenza sanitaria. Grazie al meraviglioso popolo russo!».