Imperia: rifiuti sparsi in via Budamà II, la segnalazione con foto di un residente

"Ho scattato questa foto oggi, sabato 9 maggio, alle ore 12. In via Budamà II sono sistemati alcuni bidoni dell’immondizia per i soli residenti (che hanno la chiave), ma tutti quelli che passano da via Calderina, scaricano qui la loro immondizia e c'è anche chi la getta dal finestrino dell'auto. Immaginatevi cosa ci sarà lunedì. Da quando sono ivi allocati, non abbiamo mai visto sanificare il sito, tanto meno i bidoni... Alla faccia del coronavirus... Vorrei un risposta dal Sindaco o dall'ASL o dalla Tecnoservis... in caso contrario siamo pronti a far valere le nostre ragioni”.