Taggia: aiuti a tutte le imprese su imposte e dehors, Cerri "Un primo pacchetto di misure per 80mila euro"

La giunta di Taggia ha approvato una prima tranche di interventi economici di aiuto alle imprese. Una misura economica che avrà un impatto per almeno 80mila euro.



La pratica è stata seguita da Chiara Cerri, assessore con delega al bilancio e alle attività produttive. “Nell’ultimo mese e mezzo, insieme agli uffici che ci tengo a ringraziare per il lavoro fatto, abbiamo trovato tra le pieghe del bilancio alcuni spazi di manovra che permettano al Comune di poter rinunciare ad alcune entrate per dare una boccata d’ossigeno al tessuto economico cittadino” - sottolinea l’assessore Cerri.



Misure ad ampio spettro che non interesseranno solo i negozi ma la quasi totalità delle attività, come ad esempio, anche ASD o impianti sportivi. “Come tutti sanno, questa emergenza sanitaria ha generato anche una profonda crisi economica. Quindi abbiamo varato nuovi strumenti concreti per aiutare le attività produttive - aggiunge Chiara Cerri - Questo pacchetto di iniziative comporterà importanti sgravi fiscali per tutte le categorie. Come unica condizione chiediamo che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi locali o proceda a regolarizzarsi prima della domanda, piuttosto anche con un piano di rateizzazione”.



In che cosa consisteranno? Il Comune è intervenuto sulle imposte: Tari (e Tarig per il commercio ambulante); Tosap e Tosap per dehor.



Nel dettaglio:



- Tari (Tarig) e Tosap - è prevista la riduzione della quota variabile per le attività chiude o colpite nei due mesi di lockdown, così come previsto dai DPCM;



“Le misure interesseranno tutte le attività che negli ultimi due mesi sono state costrette a chiudere per l’emergenza Covid-19. - spiega l’assessore Cerri - In più abbiamo scelto di dare questa possibilità anche agli alberghi, sebbene non fossero obbligati formalmente a chiudere. Del resto, i provvedimenti nazionali hanno comportato una riduzione drastica delle presenze”.



- Dehors - la prossima settimana sarà pubblicato un bando a manifestazione d’interesse per concedere per concedere un incremento fino al 100% dell’occupazione del suolo pubblico. Sia per chi ha già un dehor ma anche per chi fa richieste temporanee.



“Con questo bando vogliamo vedere chi è interessato ad ampliare il proprio spazio fisso. - precisa l’assessore Cerri - Ricordando che questo non vorrà dire creare nuove strutture fisse ma garantire la possibilità di poter posizionare strutture di arredo amovibili, come sedie e tavolini. Quindi prenderemo in considerazione di concedere spazio pubblico sfruttando anche l’eliminazione di posteggi o aiuole oppure valutando la chiusura di strade o piazze, in base alle singole esigenze e in determinati orari”.



“Il bando rimarrà aperto una decina di giorni e la concessione sarà valutata caso per caso. - dichiara - Sarà un lavoro impegnativo ma gli uffici sono pronti e contiamo entro giugno di essere in grado di dare una risposta, con i documenti autorizzativi; in tempo per la riapertura di tutte le attività”.



Questa è la prima ma non sarà l’ultima misura di sostegno economico per il tessuto produttivo cittadino. “In questo frangente abbiamo dovuto fare una scelta di responsabilità, come fa il buon padre di famiglia. Per questo abbiamo previsto misure relative ai due mesi di chiusura perchè è quanto possiamo economicamente garantire a bilancio. Noi confidiamo che il Governo aiuti i comuni ma per il momento queste sono esclusivamente risorse nostre che dirottiamo in questo capitolo creato ad hoc per fronteggiare l’emergenza”.



“La prossima settimana incontreremo i rappresentanti della categoria dei servizi alla persona (estetisti e parrucchieri) di CNA e Confartigianato. - annuncia l’assessore Cerri - Come amministrazione siamo orientati verso la possibilità di concedere ampliamenti di orari, ad esempio alla sera. Consideriamo che quando queste attività riapriranno, per rispettare le misure precauzionali contro la diffusione del Covid-19, saranno costrette a servire molti meno clienti nel normale orario lavorativo. Per questo motivo abbiamo pensato che potesse essere utile garantire a queste attività di poter avere più flessibilità sugli orari”.



“Nel corso dell’anno, appena sarà chiara la portata dell’emergenza, cercheremo altre risorse per andare incontro alle singole categorie. Ci rendiamo conto di quale sia la gravissima situazione economica locale. La crisi andrà oltre il lock down e dovremo attuare tutte le iniziative possibili per aiutare l’economia locale a riprendersi” - conclude l’assessore Cerri.