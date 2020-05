Fase 2 e lavori pubblici a Taggia: il punto sui cantieri con il sindaco Mario Conio (video servizio)

A Taggia anche il settore dei lavori pubblici conoscerà presto la Fase 2. Sono molti i cantieri che erano aperti prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus e che ora devono essere portati e termine.

Abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco di Taggia, Mario Conio. Il primo cittadino insieme all'assessore ai Lavori pubblici, Espedito Longobardi e agli uffici stanno verificando procedure e tempistiche sui cantieri aperti e sulle nuove opere che presto partiranno. L'amministrazione comunale è fiduciosa, nonostante i comprensibili ritardi dovuti al lockdown. Il primo step è la ridefinizione delle misure cautelari di sicurezza all'interno delle aree di lavoro, per evitare il diffondersi del Covid-19.

Un ritardo ci sarà ma questo non vorrà dire dover rinunciare a delle opere o lasciare delle incompiute. Anzi, ci sono alcuni interventi che partiranno già nelle prossime settimane. Il primo cantiere sarà quello per la costruzione del nuovo posteggio nella 'buca', sul viale delle palme. L'ufficio lavori pubblici e l'amministrazione stanno valutando di far proseguire a pieno regime i lavori anche in estate. Infatti prima dell'emergenza Covid-19, era stato programmato uno stop con l'arrivo dei turisti, riconsegnando parte dei parcheggi, con l'obiettivo di ripartire poi a stagione terminata e consegnare alla cittadinanza la nuova struttura al più tardi per fine anno. Il Video servizio: Rimanendo sempre ad Arma di Taggia, nelle prossime settimane, sulla darsena inizierà l'intervento di restyling con la piantumazione delle prime nuove essenze. Il Comune ha selezionato in totale 40 esemplari tra: gelso, leccio, tamerici, albero da rosari, lagunaria e carrubo. Al più tardi entro giugno, il primo filare di piante verrà messo a dimora nelle aiuole oggi spoglie, lasciando spazio ad un nuovo colpo d'occhio che saprà giocare su forme e vivacità di colori.

Nello stesso mese questo non sarà l'unico intervento sulla darsena. Infatti, l'ufficio Lavori Pubblici conta di veder terminati anche i nuovi spazi per la pesca sostenibile. Una pratica seguita dall’assessore Chiara Cerri che aveva permesso al Comune di ottenere un importante finanziamento dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020. Grazie a questi volumi i pescatori professionisti avranno uno spazio per effettuare la vendita del pescato direttamente al pubblico e si metterà ordine nella parte occupata oggi sul porticciolo.

Anche su Taggia è previsto l'avvio e la conclusione di alcune opere pubbliche. Nelle prossime ore verrà chiuso il bando di gara per la nuova viabilità su regione Bruxiae. Salvo imprevisti entro fine maggio è previsto non solo l'affidamento ma anche l'avvio del cantiere che porterà alla realizzazione di una nuova strada, ponendo fine dopo 5 mesi, all'isolamento di 7 famiglie (Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi QUI).

L'altro intervento, invece, riguarda piazza Garibaldi e la definizione della viabilità su Taggia. Con la chiusura del primo lotto, la rotonda, si partirà con il secondo step e quindi la realizzazione dei marciapiedi ed il completamento della riqualificazione su questo spazio intorno a cui ruotano le modifiche ai sensi di marcia per migliorare il traffico sul centro storico.