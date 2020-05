Coronavirus: il Lions Club Sanremo Host 10 saturimetri al reparto di rianimazione dell’Ospedale Civile Borea

Inarrestabile l’attività benefica del Lions Club Sanremo Host e del suo Presidente Roberto Pecchinino, il quale ha oggi, 8 maggio, consegnato a Davide Panzitta, dell’Ingegneria Clinica di Bussana, 10 saturimetri, donati dallo stesso Club per il Reparto di Rianimazione dell’Ospedale Civile Borea di Sanremo, arrivati ieri pomeriggio. Insieme con le altre recenti donazioni, necessarie più che mai in questo momento storico, questi Services contribuiscono a valorizzare non solo il Club, ma anche l’impegno di tutti i Club del Lions International contro questa Pandemia, che ha coinvolto tutto il mondo e dimostrano la loro sensibilità verso i problemi sociali.