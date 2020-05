L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 24 marzo al 1° maggio 2020

ARIETE: La settimana appare essere piena di incongruenze sia a livello operativo che privato al punto di non capirci più niente sul come comportarvi in questa fase di “libera uscita”… Vi consoli il fatto di poter riabbracciare persone lontane ed iniziare, pur se a stento, a riprendere in mano le redini della vostra quotidianità. Un’arrabbiatura si alternerà ad una soddisfazione mentre una questione pratica desterà preoccupazione. Aumento di stress e ansie per un vecchietto.

TORO: Apprestatevi ad un periodo fermentato dove mettere a posto ciò che avevate lasciato in sospeso risulterà abbastanza arduo. Taluni, prima di ricominciare a lavorare dovranno ancora aspettare pigliandosela con un sistema reputato troppo penalizzante, altri invece pian pianino risaliranno la china uscendo un po’ di più dalle solite quattro mura. Se festeggiate il compleanno ubriacatevi ad oltranza riempendo i calici di solidarietà e di speranza. Telefonata inaspettata.

GEMELLI: Tra sbuffi, incognite, carenze materiali, delusioni e magoni i dì si susseguiranno lasciando esiguo spazio alla noia… Però, cari gemellini, sappiate che prestino l’arcobaleno si staglierà all’orizzonte procacciando una vittoria, una riuscita o semplicemente un equilibrio psicofisico finora carente. Molti di voi avranno un diavolo per capello mentre per rifarvi il look o riaprire eventualmente uno specifico esercizio dovete aspettare un attimino…

CANCRO: Siete in crisi con voi stessi, col partner, con un familiare o con un modo di professare ben lungi dalle vostre aspettative. Tra coppie si renderà necessario fare chiarezza, non accendere focherelli di litigiosità e non prendere per offesa personale qualunque battuta od affermazione. Finalmente però, sempre usando le dovute precauzioni, potrete cianciare con un amico o parente malgrado il caffè o l’aperitivo lo dobbiate prendere a casa… Un comunicato vi lascerà ammutoliti.

LEONE: E’ stata più pesante di un mattone questa quarantena e a rimetterci perlopiù son state le finanze, il sistema nervoso, l’attività e quei contatti umani che tanto vi sono mancati. A tutt’oggi non godete di ottima forma e tante faccende angustiano al punto di arrivare al week end con la testa nel pallone. In aggiuntiva l’opposizione di Marte arreca dei ritardi, degli imprevisti e una voglia di evasione mal compensata. Vi toccherà assumervi delle responsabilità e firmare dei documenti.

VERGINE: Tra incudini e martelli vi barcamenerete in attesa dei cosiddetti “tempi migliori” facendo il possibile e l’impossibile per mantenere la calma all’interno di un habitat opprimente e soffocante. La strada rimane in salita e pedalare ottimisticamente, sudando sette camicie, sembra l’unico modo per non sclerare… Un’amica vi darà delle dritte, un affaruccio, spettante voi o congiunti, andrà lentamente in porto e una buffa novella busserà alla finestrella.

BILANCIA: Certo che far entrare nella zucca altrui delle nozioni o delle opinioni non è impresa semplice e, trattando con dei brocchi, spesso perderete le staffe… Ciononostante confidate in una Primavera rigurgitante di novità annessa quella di rientrare, più o meno, nella normalità, recuperare un minimo di verve ed energia, vedere soggetti cari, recuperare dei soldini, spostarvi nei comuni vicini. Nel contempo un appuntamento verrà posticipato. Auguri da porgere.

SCORPIONE: Avrà strani effetti questa splendida Luna piena che il 7 maggio si forma a 17°20’ della vostra costellazione… Da una parte vorrete cambiare, in nome della pace, una situazione stagnante o avente esaurita la propria funzione sia che si tratti di affetti o dell’attuale mansione, dall’altra siete consapevoli di non poterlo ancora fare… almeno fino all’estate… Un tipo lagnoso o noioso farà salir i fumenti e in campo finanziario non mancheranno dei fermenti.

SAGITTARIO: Vi porrete un fracco di domande destinate a rimanere senza risposta anche se, a dire il vero, una prova di amicizia, affetto o amore, riempirà il cuore di gioia. Il sestile di Marte vi aiuterà a sbrogliare matasse, a risolvere un problemino di valute o salute e a farvi reperire uno spizzichino di serenità. Liberi professionisti, parrucchieri, albergatori o esercenti attraverseranno invece un momentaccio! Tra venerdì e lunedì vi toccherà prendere una decisione.

CAPRICORNO: Non demoralizzatevi e lottate in nome di un ideale, di chi vi stima ed apprezza a dispetto di chi vi disprezza forse per il fatto di proclamare ad alta voce scomode verità e centellinate a piccoli sorsi questa mezza libertà… Alle appartenenti al gentil sesso assaliranno malinconia o rabbia mentre i maschietti, da buoni testoni, seguiteranno a picchiare sui medesimi tasti. Gli amanti dell’abbronzatura si accontentino di prendere il sole sul terrazzo o sul balcone!

ACQUARIO: Il sestile di Giove e Marte nel segno offriranno il massimo stellare sostegno e se non seguitate a rimuginare o andare a cercare il pelo nell’uovo vedrete che tante cosine cominceranno a funzionare! Rimangono dubbi e sospetti sulla effettiva validità di un rapporto interpersonale preposto però a pigliare una piega migliore. Contraccambiate un favore e, in nome dell’innato senso di giustizia, fatevi rispettare. Negli spostamenti ed incontri occhio a non sgarrare!

PESCI: Gli appartenenti alla stirpe dei pesciolini ottimisti seguiteranno a confidare in un domani più ottimale, quelli invece più ansiosi e smaniosi, vivranno piuttosto male in preda a paure difficili da arginare. Tra coppiette dissestate si insinueranno tarli persistenti non esclusa una mezza spaccatura mentre chi va perfettamente d’accordo non avrà nulla da temere… Il lato pecuniario, per commercianti, ambulanti, artigiani lascerà alquanto a desiderare. Riuscita in un’impresa.

E il sole disse alle offuscate stelle: “Io tornerò e all’alba vincerò”…



Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it