Su Facebook alle 21 la prima diretta di 'Triora e i suoi segreti', ospite il prof. Paolo Portone

Nasce 'Triora e i suoi segreti' un format pensato per far conoscere la storia che ha reso famoso in tutto il mondo il paese delle streghe della valle Argentina. Sulla pagina Triora da Scoprire, oggi, venerdì 8 maggio, alle 21, sarà trasmesso il primo di questi approfondimenti.



Il prof. Paolo Portone sarà l'ospite di questa puntata. "Noto saggista e tra i principali esperti sulla storia delle streghe, Portone, affronterà con un approccio storico e scientifico quello che è il caso Triora. Il video per chi non potrà seguire la diretta sarà lasciato sulla pagina - ricordano dal Comune di Triora - inizia così questo viaggio per parlare del nostro borgo. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi appuntamenti. Vi aspettiamo".