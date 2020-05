Sanremo: in 200 circa per la manifestazione 'Pane e Cipolla', gli organizzatori "Non ci fermeremo qui, andremo a Roma" (Foto e Video)

150/200 persone hanno manifestato quest’oggi il loro dissenso verso il Governo Conte, su sollecitazione del ‘Movimento imprese Italiane’, nato da un gruppo Facebook per volontà di alcuni imprenditori della città di Sanremo.

La manifestazione di oggi, che ricordiamo non era ovviamente autorizzata per le disposizioni sul distanziamento sociale, ha visto la presenza di imprenditori di diversi settori e loro dipendenti. Una manifestazione alla quale non erano presenti le categorie del commercio e dell’imprenditoria locale, ma che ha visto la dura protesta degli organizzatori e di molti partecipanti.

I promotori hanno sottolineato di essere pienamente d’accordo con le regole attuate in questi due mesi dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19 ma hanno chiesto a gran voce un sostegno economico per poter andare avanti. Gli stessi manifestanti hanno promesso di tornare a gridare la loro rabbia entro pochi giorni, sempre a Sanremo, ma di essere in contatto anche con altri gruppi in Italia, per organizzarne una a Roma.

Alla manifestazione, che è stata denominata da ‘Pane e Cipolla’ per le condizioni economiche in cui versano tutte le categorie e del commercio, ha visto anche la partecipazione dell’Onorevole Flavio Di Muro che l’ha sostenuta. Oltre a lui anche il Consigliere comunale sanremese, Luca Lombardi ed il vice Sindaco di Camporosso, Maurizio Morabito. Nel corso del ‘Flash Mob’, durato poco più di mezz’ora sono state distribuite anche pagnotte e cipolle ai presenti.