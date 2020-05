Sanremo: ricovero di Ebe e Massimo, i ringraziamenti dei parenti agli operatori di vari reparti del Borea

Francesca e Andrea ringraziano il Pronto Soccorso dell'ospedale Borea di Sanremo e i reparti Medicina 3, Malattie Infettive, Rianimazione, Pneumologia, Ufficio Igiene e l'Urp per la grande Professionalità e sensibilità dimostrata in occasione del ricovero di Ebe e Massimo.

“Tutto ciò che in questi mesi si è detto su Medici, Infermieri, Operatori Sanitari dovrà rimanere nella storia per noi e per il futuro, perche chi intraprenderà queste professioni possa avere sempre l'esempio di ciò che voi avete fatto e continuate a fare e comprendano che il vostro mestiere prima di tutto oltre che professionale deve essere umano. Ciò è quello che abbiamo riscontrato da parte di voi tutti e che ci ha permesso di poter riabbracciare i nostri cari che insieme a noi vi dicono ancora Grazie”.