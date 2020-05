Diano Marina: assembramento di teenager sulla passeggiata, lo sconcerto di un lettore

"Tardo pomeriggio del 7 maggio 2020, passeggiata a mare Diano Marina, durante un'ora d'aria che mi sono concesso. All'altezza del solettone del porto noto un assembramento di 6-7 ragazzi e ragazze (12-15 anni) seduti su una panchina a stretto contatto fra loro, privi di mascherina e vocianti ad alta voce. Sai quante goccioline di vapore avranno emesso? Fatto presente il loro comportamento non corretto, irresponsabile e pericoloso per loro stessi e gli altri (forse, in una zona ventilata le goccioline si propagano oltre alcuni metri prima di raggiungere il suolo). Parole cadute nel vuoto (qualcuno ha solo alzato la mascherina, in precedenza abbassata). A questo propongo che i minori possano uscire solo se accompagnati da un genitore responsabile, che se ne possa assumere la responsabilità di comportamento secondo le direttive di legge ed una maggiore presenza ‘itinerante’ da parte delle forze dell'ordine o ausiliari.



Edo Marino, Diano Marina".