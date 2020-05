"Guerre Stellari": Chiavari le scuole contro le sale gioco

Oggi con Roberto Pecchinino andiamo nella Riviera di Levante. A Chiavari, nel 1979, alcuni insegnanti chiedono la chiusura della sale gioco. Sono stati intervistati: il gestore di una sala gioco di Chiavari Marco Piberi, il gestore della famosissima sala gioco di Rapallo il "Dedalo" il suo collaboratore, un maestro e un grande amico di Rapallo Gianni Verrone. Il servizio è stato curato da Silvana Zanovello e dal giornalista Sandro Sansoè.

