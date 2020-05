Fase 2 e crisi economica: Molini di Triora, il sindaco Sasso a Becciu "C'è condivisione, non lasciamo indietro nessuno"

“Noto con piacere che il consigliere Becciu condivide la linea già intrapresa dalla giunta”.



Così il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso, commenta le dichiarazioni dell’esponente del gruppo ‘Nuovo Futuro’, Mario Becciu e le proposte di intervento per contrastare la crisi economica nata dall’emergenza Coronavirus. “In queste settimane, l’amministrazione che rappresento non ha perso tempo. - sottolinea il sindaco - Il 1° ed il 24 aprile, abbiamo introdotto la sospensione di alcune imposte: la Tari e l’acquedotto per l’annualità 2020 e la tassa di occupazione del suolo pubblico per tutta l’estate 2020. Abbiamo cercato di dare un po’ di ossigeno a famiglie e imprese del nostro paese, già duramente colpite”.



Il primo cittadino aggiunge: “A fronte delle proposte arrivate dal capogruppo di opposizione e considerando quanto già fatto dall’amministrazione, non posso che sottolineare come in questo momento l’unione di intenti tra maggioranza e minoranza prevalga sulle differenze di posizione che fanno parte della normale dialettica politica. Ci tengo anche a ribadire che ci stiamo interessando per trovare ulteriori forme d’aiuto per la cittadinanza”.



“La decisione sulla decurtazione della Tari dipende da Arera, il nostro ente di controllo. - dichiara il sindaco - Ovviamente è stata nostra premura prendere contatti e siamo in attesa di una risposta. Discorso analogo per quanto riguarda la gestione degli affitti sugli immobili comunali. Dobbiamo valutare con precisione quale possa essere il reale impatto di una misura di questo tipo e l’incidenza che di riflesso potrebbe avere nell’economia del territorio e del nostro Comune”.



“Come tutti sappiamo questa emergenza ha colpito tutti. - conclude Manuela Sasso - Dal punto di vista economico ci aspettano tempi difficili. Ribadisco che la linea primaria di questa amministrazione è di aiutare le famiglie che mandano avanti quelle attività che tutti noi abbiamo riscoperto durante il lock down. Oggi più che mai dobbiamo dare il nostro sostegno a questi ‘eroi dell’entroterra’ che ci hanno aiutato nella quotidianità durante la fase 1 dell’emergenza Covid-19. A tutti loro dobbiamo moltissimo. Il Comune c’è e farà quanto in suo potere per non lasciare indietro nessuno e come in una famiglia agiremo con responsabilità e consapevolezza per mantenere i gli equilibri di bilancio e salvaguardare tutto il paese”.