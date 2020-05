Diano Marina: da domani tornerà il farmer market in via Genaia, soddisfazione per Coldiretti

Da venerdì 8 maggio ritorna il Farmer Market di Diano Marina in via Genala a lato della chiesa di Sant'Antonio Abate. A darne notizia la Coldiretti di Imperia che ha ringraziato il sindaco Giacomo Chiappori, l’assessore Barbara Feltrin e il Comandante della Polizia Locale Franco Mistretta, per aver permesso la riattivazione del mercatino degli agricoltori.

"Per rispettare le restrizioni imposte dalla normativa attuale per COVID-19 sarà mantenuta la distanza minima tra banco e banco. Inoltre, ogni operatore indosserà guanti monouso e mascherina chirurgica. - sottolineano da Coldiretti - I clienti verranno serviti solo sul fronte del banco e comunque a non meno di 1 metro di distanza e non verrà permesso assolutamente al cliente di toccare la merce esposta che verrà pertanto selezionata dal titolare dell’azienda agricola".