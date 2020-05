Covid19: a Monaco settima riunione del comitato congiunto di controllo

Una settima riunione del Comitato misto di monitoraggio Covid-19 si è tenuta giovedì 7 maggio presso il Ministero di Stato. In questa occasione, il governo principesco si è scambiato con i rappresentanti del Consiglio nazionale sulle decisioni prese e da prendere nel contesto della crisi sanitaria e delle sue conseguenze sociali ed economiche.

Il governo principesco ha informato i membri eletti del Consiglio nazionale di aver iniziato a implementare un dispositivo mirato per testare la popolazione allo scopo di testarlo gradualmente.

Gli scambi hanno anche permesso di fare il punto sul processo di rilascio graduale dal contenimento iniziato lunedì 4 maggio nel Principato. Alla fine di questo quarto giorno di ripresa graduale dell'attività a Monaco, i risultati sono soddisfacenti. Le normative sanitarie sono rispettate da tutti gli agenti economici che hanno ripreso le loro attività commerciali e che accolgono il pubblico.

Il traffico automobilistico sta gradualmente riprendendo senza generare particolari difficoltà. Infine, i controlli gestiti dal dipartimento di pubblica sicurezza in collaborazione con la gendarmeria francese alla frontiera consentono di limitare l'ingresso nel Principato agli automobilisti che possono giustificare la necessità professionale di raggiungere il territorio nazionale.

I membri del governo principesco e la delegazione del Consiglio nazionale hanno inoltre condiviso i loro punti di vista sulla ripresa delle attività economiche e sulla graduazione dell'aiuto concesso dallo Stato, al fine di sostenere gli operatori colpiti dalla crisi sanitaria. Pertanto, sono state scambiate informazioni sulla situazione dei dipendenti nel settore dell'intrattenimento.

Scambi si sono svolti su questioni relative al movimento di monegaschi e residenti sul territorio francese. Il governo principesco è in contatto con le autorità francesi in modo da garantire sufficiente certezza del diritto nella supervisione di questi viaggi nel paese vicino.

Infine, i partecipanti a questo incontro hanno affrontato la questione dei trasporti e dei parcheggi pubblici per il deconfinamento in Francia l'11 maggio. Ad oggi, i parcheggi pubblici del Principato sono lungi dall'essere utilizzati a pieno regime. Per quanto riguarda l'offerta di trasporto, anche questa sta gradualmente aumentando. Gli autobus della CAM offrono una rotazione normale durante il giorno, come per la SNCF, dovrebbe aumentare la sua offerta ferroviaria che serve Monaco nei prossimi giorni.

Il prossimo comitato congiunto di monitoraggio si riunirà il 14 maggio.