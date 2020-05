Coronavirus: Toti "Le regioni hanno chiesto al governo di riaprire il commercio al dettaglio dal prossimo lunedì"

Le regioni hanno chiesto al governo di anticipare a lunedì prossimo le aperture dei negozi al dettaglio. Lo ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, reduce da un incontro con gli altri governatori e da una successiva riunione con il governo e gli enti territoriali. Una proposta inviata con un documento unitario firmato dai governatori. “Abbiamo chiesto l'utilizzo di regole e profilassi già sperimentate con i negozi già aperti”, ha spiegato Toti.



Le regioni hanno inviato al governo altre due richieste. “La seconda richiesta è che allo scadere del dpcm che regola la fase due, le regioni tornino a essere i gestori delle riaperture territorio per territorio”, ha aggiunto Toti, che per quanto riguarda la terza richiesta ha spiegato: “C'è preoccupazione tra gli enti del territorio che i soldi stanziati nel prossimo decreto, gli annunciati 75 miliardi, non siano sufficienti a garantire i servizi ai cittadini, per cui chiediamo trasferimenti alle regioni e agli enti locali perché i servizi essenziali di assistenza possano essere sempre garantiti.