Coronavirus, l'annuncio dell'assessore Viale: "In Liguria avremo una banca del plasma"

La regione Liguria sta avviando le procedure per la nascita della banca regionale del plasma iperimmune. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità Sonia Viale.



Uno strumento che potrebbe essere utile per la lotta al coronavirus, come da sperimentazione avviata in Lombardia, che, spiega l'assessore, avrebbe dato alcuni segnali positivi, secondo la valutazione degli scienziati.



“Anche regione Liguria è pronta. - ha aggiunto l'assessore - Questo non significa che da domani mattina cureremo le persone con il plasma, ma che ci prepariamo per una banca del plasma, in modo da essere pronti nel momento in cui i protocolli potranno essere avviati”.



"Per il trattamento del plasma sono necessari alcuni macchinari specifici. “In Liguria al momento l'unico macchinario è al San Paolo di Savona, ma la ditta si è detta disponibile a darlo in prova anche al San Martino”, ha concluso Sonia Viale.