Coronavirus, il Club Soroptimist International avvia uno sportello d'aiuto per le persone in difficoltà

Il Club Soroptimist International d'Italia ha avviato uno sportello telefonico gratuito con cui sostiene donne ed in generale chiunque si trovi in difficoltà, sia cittadini privati che imprese, artigiani, commercianti e quanti versano in gravi condizioni economiche dopo due mesi di lockdown.

L'iniziativa intrapresa assicura oltre a sostegno psicologico, anche consulenze e aiuto di commercialiste, avvocate, nutrizioniste, mediche. Sono 150 le professioniste della rete dei Club Soroptimist che si mettono a disposizione per sostegno e consulenze gratuite: basta chiamare il numero dello Sportello multidisciplinare, tel 02-5462611 (dalle 9 alle 16, la telefonata viene poi inoltrata alla professionista di cui si ha necessità. Altre informazioni su www.soroptimist.it).

In particolare, il Club Soroptimist di Sanremo partecipa allo sportello multidisciplinare tramite una Socia locale che offre gratuitamente la propria consulenza quale commercialista.