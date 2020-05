Sanremo: in consiglio comunale discussione su Bilancio di previsione e tributi comunali, Biancheri “Sono i mesi più difficili da quando sono sindaco”

Con la delicata discussione sul Bilancio di previsione 2020 Sanremo affronta il primo consiglio comunale in diretta streaming della sua storia. La seduta si è aperta con un ricordo dell’imprenditore ed ex assessore Romeo Giacon, recentemente scomparso, oltre a un omaggio per tutte le vittime dell’emergenza Coronavirus.

“A nome dell’amministrazione comunale vogliamo esprimere la vicinanza a tutte le famiglie che hanno patito lutti a causa della pandemia” ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri che ha poi ricordato così la figura di Romeo Giacon: “L’ho conosciuto nel 2004 e penso che da quel progetto sia nato qualcosa di importante, se ora sono qui è grazie anche a lui. Per la prima volta nella nostra città si andava oltre le ideologie politiche”.

Il primo punto in discussione è stato quello riguardante la sospensione dei tributi comunali per via dell’emergenza Coronavirus che ha travolto molte imprese cittadine. Prima dell’illustrazione della pratica è intervenuto il sindaco Biancheri: “Proprio due mesi fa ci siamo visti per l’ultimo consiglio comunale e nessuno avrebbe immaginato che ci saremmo ritrovati qui oggi in videoconferenza, siamo catapultati in una situazione diversa da quello che immaginavamo. Voglio iniziare facendo un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che in questo periodo stanno lavorando per noi. Ci siamo messi subito all’opera per attivarci per tutti coloro che sono in difficoltà, dagli anziani all’emporio solidale senza dimenticare i buoni spesa. In questi mesi si è mosso qualcosa di straordinario. L’ultimo mese è stato molto complesso anche per le molte norme e ordinanze da spiegare ai cittadini. Il nostro Ente si trova in una situazione completamente diversa, basti pensare che abbiamo 140 dipendenti comunali in smart working, abbiamo circa 100 dipendenti operativi in Comune. Per quanto riguarda il Casinò, tutto noi auspichiamo che si possa riaprire il 18 maggio e per questo siamo in stretto contatto con la Regione. Domani è previsto un incontro con i sindacati. Mi preoccupa la situazione della Riviera Trasporti, sta attraversando un periodo complesso sia per i mancati incassi sia per la gara andata deserta a fine aprile che ha bloccato la vendita dei depositi di Sanremo e Ventimiglia. È un momento delicato e chi aveva manifestato l’interesse di partecipare alla gara si è tirato indietro. Anche per Rivieracqua si stanno facendo incontri per un accordo e proseguire con l’affitto di ramo d’azienda. Ripartiamo con la Fase2, alcune attività hanno riaperto, ma Fase2 non vuol dire che l’emergenza è finita, serve attenzione, ho visto più superficialità da parte dei cittadini, è importante che le misure di sicurezza vengano rispettate. Mi auguro che i nostri concittadini sappiano che non è un ‘liberi tutti’ e non siamo ancora usciti dalla pandemia. Per il tessuto economico abbiamo portato avanti delle misure come il rinvio delle imposte comunali a fine ottobre, stiamo spettando il famoso decreto di aprile del Governo che dovrebbe darci spazi per prendere misure più importanti per le nostre attività. Quindi invito tutti alla prudenza, ma è importante che dal Governo ci dicano quali sono le linee guida. C’è anche il discorso del fondo di solidarietà, solo da Sanremo partono 15 milioni di euro, e per questo abbiamo contattato la commissione finanze per fare presente la possibilità mantenere per noi queste risorse e destinarle alle imprese. Siamo in contatto anche con Amaie Energia per aiutare il comparto floricolo. Aspettiamo ancora qualche settimana per poter fare delibere definitive e concrete per aiutare le imprese. Abbiamo anche aiutato bar e ristoranti con la possibilità di ampliarsi fino al 50% e al 100% in alcuni casi. Stiamo ragionando anche per alcune pedonalizzazioni per chiudere alcune strade e agevolare il commercio. Per le spiagge siamo vogliamo dare la possibilità di mettere tavolini sulla sabbia e poter utilizzare concessioni limitrofe per allargarsi. C’è poi una seconda fase sanitaria, parallela a quella della ripresa economica e legata al nostro ospedale di Sanremo. Oggi è al 100% Covid-19 ma c’è preoccupazione perché quello di Imperia è saturo, dobbiamo fare in modo che almeno il padiglione Borea possa tornare alla normalità. Per quanto riguarda i tamponi, insieme all’Asl abbiamo steso un progetto per potenziare l’azienda sanitaria, che oggi ha un potenziale di circa 400 tamponi, per portarla fino a 1.500. Mi ero preso l’impegno per trovare le finanze in modo che l’Asl potesse comprare il macchinario, mi sono sentito con la signora Elena Sivoldaeva e mi ha dato la disponibilità di finanziare con 280 mila euro l’acquisto per l’Asl e per il Comune di Sanremo. Grazie a tutti per la vicinanza e per l’affetto, non nascondo che sono stati i mesi più difficili da quando sono sindaco”.

Ad illustrare la pratica è stato l’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, che ha ripercorso i lavori delle ultime settimane con particolare attenzione per il differimento delle imposte per gli imprenditori cittadini che hanno visto il blocco delle loro attività per via dell’emergenza Covid-19.

La discussione si è aperta con gli interventi di Luca Lombardi (FdI) e Daniele Ventimiglia (Lega) che hanno puntato il dito contro i tributi che il Comune di Sanremo ha sospeso ma non annullato, oltre al riferimento ai posti auto tornati a pagamento da lunedì. Anche Andrea Artioli (Liguria Popolare) ha criticato la scelta dell’amministrazione di posticipare i tributi anziché annullarli per il periodo di emergenza, ma complimentandosi con il sindaco Biancheri per quanto fatto per far fronte alla crisi. Artioli ha anche presentato un ordine del giorno di Liguria Popolare per la rimodulazione dell’Imu in modo da permettere al Comune di non perdere le somme che ora vengono destinate al contributo di solidarietà (più di 14 milioni di euro).

Il primo a prendere la parola dai banchi della maggioranza è stato Mario Robaldo (Pd) che ha difeso l’operato del governo e dell’amministrazione dalle accuse. Robaldo ha anche annunciato la possibilità di chiedere ai proprietari dei muri l'annullamento degli affitti per i mesi dell'emergenza. Anche Giuseppe Faraldi (Sanremo al Centro) ha elogiato il lavoro dell'amministrazione, dell'assessore Rossano e degli uffici di palazzo Bellevue. In merito alla mancata sospensione della tassa di soggiorno, Faraldi ha rimandato la responsabilità della scelta al Tavolo del Turismo.

Anche Simone Baggioli (FI) ha espresso le proprie critiche in merito all'operato dell'amministrazione con riferimento alla sospensione delle imposte comunali, per poi focalizzarsi sulla delibera di Giunta in riferimento ai permessi per costruire oneri di urbanizzazione.

Lorenzo Marcucci (Sanremo al Centro) ha approfondito le ripercussioni economiche della crisi sulle imprese sia locali che nazionali, citando gli aiuti alle partite Iva già adottati da Regione Piemonte e Regione Lombardia. Ironico Eugenio Nocita (Sanremo al Centro) che, con un parallelismo con la canzone “Si può dare di più”, ha restituito ai banchi dell'opposizione le accuse arrivate in merito ai provvedimenti presi. Nocita, poi, nell'analisi della situazione attuale, ha puntato il dito contro i piccoli assembramenti che si stanno vedendo in questi giorni vicino ai bar e ai locali che hanno ripreso con il servizio di take away.

“Mi ha colpito la richiesta del consigliere Ventimiglia di rinviare il Bilancio, ho già spiegato tutte le motivazioni sul perché il rinvio non deve essere effettuato - è intervenuto durante la discussione l'assessore Rossano - sono stati portati esempi di altri Comuni, ma ogni Comune ha il proprio Bilancio e non ha senso fare paragoni. Qui non è una gara a chi fa qualcosa per primo, dobbiamo seguire un programma prudenziale”.

La discussione è proseguita con l'intervento di Roberto Rizzo (M5S) che ha chiesto all'amministrazione una maggiore collaborazione con le opposizioni. Marco Viale (Sanremo al Centro) ha poi voluto dedicare un personale ringraziamento al sindaco Biancheri per il lavoro svolto durante l'emergenza.

Al termine della lunga discussione il consiglio comunale ha votato favorevolmente (all'unanimità) l'ordine del giorno presentato dal consigliere Artioli (Liguria Popolare) e il primo punto in merito a interventi urgenti ed indifferibili a favore di attività produttive e dei cittadini in merito a scadenze tributi locali, entrate patrimoniali e canoni demaniali ad esclusione di Imu, imposta di soggiorno e canoni demaniali marittimi.

La discussione è proseguita con l'analisi del Bilancio di previsione 2020 e documento unico di programmazione dal 2020 al 2022. A introdurre l'argomento con l'esposizione della pratica è stato l'assessore al Bilancio, Massimo Rossano. Nella sua esposizione Rossano ha nuovamente ribadito come i dati del Bilancio di previsione 2020 sia al momento calcolato sui dati antecedenti all'emergenza. Saranno poi effettuati controlli ogni due settimane fino al 31 dicembre per verificare al meglio entrate e uscite (clicca QUI per l'intervista a Massimo Rossano sul Bilancio e gli impatti dell'emergenza Coronavirus sui conti del Comune).

La discussione è stata aperta dal consigliere Umberto Bellini che ha riportato alla luce il problema del 'digital divide', con riferimento ai nostri articoli a riguardo, per poi approfondire una dettagliata analisi della situazione attuale con attenzione anche per la gestione presente e futura delle società partecipate.