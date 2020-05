Sanremo: annullato il concerto di Angelo Branduardi al teatro Ariston, ecco come ricevere il rimborso

E' stato annullato il concerto di Angelo Branduardi, organizzato da Ventidieci srl, in programma al Teatro Ariston venerdì 8 maggio. I biglietti già emessi, dalla biglietteria Ariston e dalla biglietteria online Webtic, saranno rimborsati come da disposizioni del Decreto Legge n°18 del 17/3/2020, tramite voucher utilizzabili per eventi organizzati da Ventidieci srl al Teatro Ariston di Sanremo.