Tutto quello che avresti sempre voluto sapere sui capelli ma non hai mai osato chiedere, tra curiosità e leggenda:

Proviamo a fare chiarezza:

1 la luna ha un influenza sulla crescita dei capelli?

La scienza dice che i capelli crescono in media da 8mm a 12mm al mese a prescindere dalle fasi lunari risulta quindi irrilevante colorarli o tagliarli in una fase lunare o l' altra. E' invece dimostrato che d' estate i capelli crescono di più, questo grazie alle maggior numero di ore di luce e quindi la maggior esposizione ai raggi solari; in questo periodo infatti, trovano giovamento anche le varie anomalie cutane come dermatite, psoriasi o acne.

2 se ho i capelli mosci e rovinati e li taglio, si rinforzano?

La parte finale che tagliamo, le cosiddette, punte, non hanno terminazioni nervose, quindi non hanno nessuna reazione, tanto meno sono in relazione con i capelli appena sopra, ricordiamoci che i capelli crescono dalla radice e non dalla lunghezza. Ovviamente eliminando le punte sensibilizzate vedremo solo più i capelli sani. È un ottima abitudine tagliare i capelli ogni 30 giorni di solo 2mm(se non si desiderano variazioni stilistiche) per avere un buon margine di crescita e lunghezze in ordine.

3 le bizzarre tecniche che si vedono sul web con le candele, eliminano davvero le doppie punte?

Spesso si vedono sul web, “shamani“ che millantano di eliminare le doppie punte con la fiammella di una candela.... si corre il rischio di fare flambè tutta la capigliatura. Dico solo,poveri capelli!!! Solo questo.

4 i famosi 100 colpi di mettere ne spazzola, servono davvero?

L' usanza risale al periodo Vittoriano!!! Con tutto il rispetto per i tempi ,all'epoca l'acqua calda non era proprio a portata di mano nella caldaia. Per ovvie ragione i capelli venivano spazzolati per distribuire il sebo un po su tutto il capello e renderlo ”lucido ”uniformemente; la pratica serviva anche per eliminare la polvere che ai tempi non mancava di certo. Torniamo a noi: oggi i capelli vanno spazzolati solo dopo averli lavati, applicato un buon condizionatore e massaggiato con le mani per eliminare i principali nodi, solo a questo punto si può usare un pettine a denti larghi per togliere gli ultimi nodi(delicatamente) e per far penetrare il condizionatore tra le ciocche.

5 i famosi rimedi della nonna, possono davvero fare bene ai capelli?

I rimedi della “nonna” tipo olio, uova ecc... hanno molecole troppo grosse per poter essere assorbite dalla cute o dai capelli, non apportando nessun miglioramento alla struttura dei capelli, rischiando addirittura di appesantirli. Ricordiamoci però di consumarne a tavola perchè sono importantissime per il corretto funzionamento dell' organismo

6 è vero che il phon e la piastra fanno male?

Tutti gli abusi fanno male, consideriamo che i capelli lasciati ad asciugare al vento impiegano più tempo e quindi soggetti ad un più lungo processo detto osmosi che fa perdere parte dell' idratazione utile al capello. Inoltre le squame,responsabili, della luminosità del capello, rimarrebbero più aperte lasciando un capello più opaco. Direi che i capelli vanno prima lavati con prodotti specifici poi trattati con un condizionatore dedicato e poi applicato un prodotto protettivo per il calore, ovviamente si dovranno usare temperature e velocità del phon adatte al tipo di capello che si sta asciugando. La piastra è un valido strumento ma attenzione a usarla solo su capelli completamente asciutti per evitare di farli “friggere ”rovinandone i legami keratinici

7 i colori ed i gel fanno cadere i capelli?

Tutti i prodotti che vengono applicati sulla cute, se di buona qualità, non possono fare cadere i capelli. Le cause della caduta dei capelli vanno quasi sempre ricercate tra, carenze vitaminiche o ormonali. Il corpo,tende a considerare i capelli come un appendice superflua alla quale togliere alimentazione alle prime carenze vitaminiche piuttosto che toglierla ad organi con funzioni più importanti. Attenzione però alle decolorazioni che se non specifiche per apllicazioni cutanee, qualche problema lo possono dare, se necessario affidatevi a mani molto esperte.

Corre l'anno 2020, nel settore c'è stato un importante sviluppo. Per prevenire la caduta e' importante:

- detergere e condizionare con prodotti specifici dove possibile naturali

- evitare prodotti chimi troppo aggressivi che possono spezzarei capelli

- effettuare una igenizzazione della cute

- se necessario effettuare un trattamento energizzante.

