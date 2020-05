Da domani saranno nuovamente operativi, oltre al parcheggio dei Taxi di piazza Colombo, anche quelli di corso Mombello e della Foce con i seguenti orari: dalle 6 alle 22 tutti i giorni, festivi compresi.

il radiotaxi Sanremo è come sempre raggiungibile allo 0184 541454, anche per una semplice informazione o per prenotare una corsa urbana o fuori città ad orari prestabiliti.