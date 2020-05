Ripresa delle attività produttive e mobilità sostenibile a Imperia: le proposte del Fiab e delle associazioni

"Siamo ormai giunti alla ripresa delle attività produttive e della circolazione delle persone post Covid-19. L’uso dei mezzi pubblici cambierà, sarà ridotto il numero delle persone trasportabili simultaneamente e crescerà la diffidenza delle persone. Sarà maggiore quindi il ricorso al mezzo privato, con conseguente aumento dell’inquinamento e del traffico, rispetto ai valori precedenti, già notevoli".

Interviene in questo modo un gruppo di associazioni (UISP comitato provinciale Imperia, Monesi Young, Comitato M’Importa, Associazione Genitori @ttivi Imperia, Gruppo Meditamare Associazione Senape, Comitato Via Cascione Isola Felice, Gruppo Tai Ki Kung Imperia, Gruppo Danzocomio Folk Imperia, Suoni e Colori, Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani Val Prino, Infinity Bike e Cicli Bosco), in una lettera aperta inviata al Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ed agli Assesori Ester D’Agostino, Laura Gandolfo e Antonio Gagliano.

"Gli amministratori, in Italia e all’estero - è scritto nella lettera - stanno cercando soluzioni che coniughino l’esigenza di una mobilità efficiente con il benessere e la salute, mettendo in atto Piani per la Mobilità d’emergenza. Riguardo il nostro territorio, abbiamo davanti almeno cinque mesi di bella stagione e arriveranno (forse) turisti, che si aggiungeranno alla richiesta di mobilità: per questo la bicicletta rappresenta il mezzo d'elezione per la mobilità post emergenza. La bicicletta infatti, consente di mantenere il distanziamento sociale, è economica, è un'attività aerobica utile a rafforzare le difese immunitarie, non inquina e nello spazio nel quale si parcheggia un’auto, ci stanno 10 biciclette".

La lettera vuole pertanto avviare una riflessione a livello locale, fornendo spunti per nuovi modi di vivere la nostra città, compatibilmente con gli spazi e le risorse a disposizione: "In attesa della pista ciclabile e del bike sharing, si possono attuare alcune proposte, anche con valore educativo. Ogni azione fatta per incentivare la mobilità sostenibile porta il cittadino a prendere in considerazione nuovi modi di intendere gli spostamenti e migliora la percezione della sicurezza".

Di seguito alcune proposte per il territorio:

- Ripristino urgente del percorso Imperia/Diano Marina (Incompiuta) per consentire di raggiungere i comuni del dianese in bicicletta:

- Realizzazione di percorsi dedicati alle biciclette, a basso costo (Esempio: Lungomare Vespucci > creazione di un circuito ad anello che colleghi Oneglia e Borgo Marina) Vedi Allegato 2

- Istituire strade scolastiche: per evitare la congestione nell’area dei plessi scolastici in orario di entrata e uscita. Le strade scolastiche sono chiuse al traffico solo nell’orario d’ingresso e uscita da scuola.

- Attivare Pedibus e/o Bicicbus per la riapertura delle scuole, per permettere a chi abita nei pressi delle scuole di arrivarci in modo sicuro, senza gravare sul traffico.

- Incentivo all’acquisto di bici di qualsiasi tipo, muscolare e a pedalata assistita.

- Campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini e le aziende alla mobilità attiva.

Le proposte sopra riportate fanno riferimento a quelle più generali ed esaustive, proposte in ambito nazionale da FIAB insieme a un gruppo di associazioni ambientaliste, fra cui Legambiente, Fridays for Future e Kyoto Club.

"Crediamo - termina la missiva - che questo tremendo evento che ha colpito pesantemente la nostra comunità, possa offrire l'occasione per ripensare alcuni aspetti della città, con interventi mirati al miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, che non possono prescindere dallo sviluppo della mobilità sostenibile. Fiab Imperia è disponibile ad approfondire le proposte sintetizzate in questo documento".