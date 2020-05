La 'Fase 2' al Mercato Annonario di Sanremo: i clienti tornano tra i banchi, ma in molti scelgono ancora la consegna a casa (Video)

Il Mercato Annonario è il cuore del commercio tradizionale di Sanremo. Come tutti ha patito non poco le settimane di lockdown, lo stop forzato di un rito mattutino che si ripete da decenni, di generazione in generazione.

In questi giorni i banchi sono tornati a vivere e, specie nelle ultime ore, piazza Eroi si sta ripopolando ritrovando l’abitudine della spesa al banco di fiducia. Ma, stando a quanto ci hanno detto alcuni commercianti, in molti continuano ad approfittare del servizio di consegna a domicilio, nato proprio nelle settimane di chiusura forzata.

Si sente la mancanza del mercato bisettimanale e dei molti clienti francesi che amano l’Annonario. Se ne parlerà più in là. Ne abbiamo parlato con Mimmo Alessi, rappresentante locale di Confesercenti e storico commerciante del Mercato Annonario di piazza Eroi.